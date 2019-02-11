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Здоровье
В Молдове суд вынес приговор врачам, не заметившим порок сердца у новорожденного
11.02.2019

В Кишиневе завершился судебный процесс, фигурантами которого стали врачи частных клиник Виталий Которчи и Феодосий Бежан.

В 2011 году специалисты не сумели диагностировать порок сердца у новорожденного младенца. В апреле того года беременная женщина прошла ультразвуковое исследование в клинике Modus Vivendi у врача-радиолога Виталия Которчи.

В марте-июне она дополнительно она дополнительно прошла УЗИ в частной клинике доктора Пителя у врача Феодосия Бежана. Врачи заявили, что ребенок родится здоровым.

19 июня малыш появился на свет Муниципальной больнице № 1. Врачи сообщили родителям, что у него оказался врожденный порок сердца. Родственники оплатили срочную транспортировку ребенка на самолете в Киев для экстренного курса реабилитации.

А после родители подали в суд на частных клиники, потребовав серьезную материальную компенсацию. Высшая судебная палата встала на сторону родителей и постановила, что обе клиники должны выплатить компенсацию в размере около 240 тысяч леев за материальный и моральный ущерб и также судебные издержки.


 
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