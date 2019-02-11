В Молдове дорожные камеры хотят отдать частникам

Частный капитал собираются допустить к установке и эксплуатации видеокамер на дорогах.

Советующее решение уже вынесли на публичные слушания. Согласно документу инвестор в рамках частно-государственного партнерства (ЧГК) займется эксплуатацией Автоматизированной системы наблюдения за дорожным движением и будет обязан инвестировать средства в ее развитие в течение 6 лет с момента подписания контракта, сообщает bizlaw.md.

Развитие системы подразумевает установку камер в общественных местах и на основных дорогах. Камеры позволят в режиме реального времени собирать информацию о правонарушениях и выписывать штрафы, а также контролировать общественную безопасность.

Деньги инвестор сможет вернуть вместе с прибылью за счет сбора штрафов с автомобилистов. Эти штрафы будут учитываться отдельно от штрафов, выписанных патрульными полицейскими.