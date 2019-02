Экономика Примэрия отдала контракт на поставку автобусов оффшорной компании с турецкого Кипра Аукцион на приобретение для Кишинева автобусов выиграла оффшорная компания с Северного Кипра. Широко разрекламированное властями столицы долгожданное обновление муниципального автобусного парка, как оказалось, имеет «двойное дно». 31 автобус Isuzu за 78,08 миллионов леев поставит компания Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd. Из данных сайта госзакупок следует, что Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd предложила самую высокую цену за автобусы на аукционе, но все равно стала победителем. Румынская компания BMC Truck & Bus из Бухареста предложила автобусы аналогичной модели и комплектации по цене в 74,23 миллиона леев. Unipay Danismanlik Yazilim Teknolojileri Ltd зарегистрирована в свободной экономической зоне в порту Фамагуста. Владельцами компании являются Казим Эрарслан (99% акций) и Мехмет Гультегин (1%). В Молдове Казим Эрарслана (или его полный тезка) владеет компанией Paynet Services SRL в Молдове, обладающей лицензией Нацбанка на деятельность по выдаче электронной валюты и предоставляющей услуги онлайн-платежей.

bloknot Наш канал в Telegram Количество просмотров: 34 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости