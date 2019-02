Интересное Наш Чарли бабник! Влюблённый Чаплин Зелёные яблочки До самой смерти Чарльз Спенсер Чаплин (Charles Spencer Chaplin) довольствовался репутацией любителя «зеленых яблочек», т.е. совсем юных девочек. По утверждению биографа Д.Милтона, писатель Владимир Набоков использовал образ Ч. Чаплина в качестве прототипа Клэра Куилти, похитителя Лолиты, героини одноименного знаменитого романа (1950). Будущий великий актер, режиссер и композитор родился 16 апреля 1889 в Лондоне. Его отец, Чарльз Спенсер Чаплин-старший — эстрадный артист, довольно популярный в середине 1880-х. По рассказам, его матерью была цыганка. Впоследствии сам Чарльз Чаплин называл этот факт «скелетом в семейном шкафу». Мать мальчика — Лили Харви (урожденная Ханна Харриет Хилл), актриса мюзик-холла. В 1885 родила внебрачного ребенка, который получил имя Сидни. Его настоящим отцом был некий еврей-букмекер Сидни Хоукс.

В детстве на долю Чарли выпало немало испытаний. После развода родителей в 1892 г. он проживал то с отцом, то с матерью. Глава семейства злоупотреблял алкоголем, из-за чего потерял голос и лишился ангажемента. Мать с 1896 г. страдала тяжелым психическим расстройством. В 1901-м Чаплин-старший умер в лондонском госпитале Святого Фомы в возрасте 37 лет. Чарли вместе со сводным братом Сидни поступил в работный дом в Ламбете, а затем в школу для сирот в Кенсингтоне. Редко посещал занятия, т.к. вынужден был подрабатывать продавцом газет, посыльным, рабочим в типографии и т.п. В 1894 г. пятилетний Чарли впервые дебютировал на сцене, исполнив на бис популярную песенку «Jack Jones». В 1898-м он уже выступал в детской танцевальной группе «Восемь ланкаширских парней» («The Eight Lancashire Lads»). В 1903-м получил свою первую театральную роль. Выучил текст с помощью брата Сидни, поскольку сам был практически неграмотным. В 1905-м брал уроки музыки и игры на скрипке. В феврале 1908-го поступил в мюзик-холл Фреда Карно и вскоре занял ведущее место в труппе. Осенью 1908-го Чарльз влюбился в пятнадцатилетнюю танцовщицу Хетти Келли (Hetty Kelly, 1893-1918), выступавшую в программе лондонского мюзик-холла «Yankee Doodle Girls».



Редкая фотография Х.Келли (?) Юношеское увлечение оказалось настолько сильным, что он даже делал Х. Келли предложение, однако получил отказ. Ч. Чаплин долго хранил память о Х. Келли и глубоко переживал ее смерть во время эпидемии гриппа-испанки в 1918 г. Одно время ходили слухи, что Х. Келли родила от него внебрачного ребенка, однако, никаких доказательств на сей счет не имеется. В 1910-1912 гг. Ч. Чаплин с труппой Ф. Карно дважды гастролировал в США. На одном из выступлений его заметил кинопродюсер Мак-Сеннет, который предложил ему работу на своей студии «Кистоун Филм» («Keystone Film»). 23 сентября 1913 г. Ч. Чаплин заключил свой первый контракт в кино с жалованием 150 долларов в неделю. Придумал собственный экранный образ маленького бродяги (Little Tramp), который быстро завоевал симпатии зрителей. В 1914-м он снял свой первый фильм («Making a Living»), в котором выступил в качестве актера, режиссера и сценариста. Для участия в фильме «A Night Out» (1915) Ч. Чаплин пригласил молодую актрису Эдну Первиэнс.



Э. Первиэнс Родилась 21 октября 1895 г. в Парадайз Веллей, штат Невада, США. Происходила из мелкобуржуазной семьи со строгими религиозными традициями. В 1902 г. мать Э. Первиэнс Луиза развелась с мужем и повторно вышла замуж за немецкого иммигранта Роберта Нюрнбергера. В юности Э. Первиэнс собиралась стать пианисткой, однако в 1913 г. поступила в бизнес-колледж в Сан-Франциско. Один из ассистентов Ч. Чаплина случайно увидел ее на улице и рекомендовал для съемок в кино. На протяжении восьми лет Э. Первиэнс снялась более чем в тридцати картинах Ч. Чаплина, включая кино-шедевр «Малыш» («The Kid», 1921). Около двух лет Ч. Чаплин находился с Э. Первиэнс в близких отношения: пара открыто отдыхала вместе на Гавайях и т.п. Зимой 1917 г. Э. Первиэнс увлеклась актером и продюсером Томасом Мейганом и связь с Ч. Чаплиным прервалась. Тем не менее, он продолжал заботиться о подруге и до конца дней поддерживал ее материально. В 1938 Эдна вышла замуж за пилота авиакомпании Pan American Джона Сквайра. Умерла от рака 13 января 1958 г. Актриса Пенелопа Энн Миллер воспроизвела образ Э. Первиэнс в биографическом фильме «Chaplin» (1992). В 1916 г. Ч. Чаплин начал продюсировать собственные фильмы, а с 1918 г. писать к ним музыку. Его популярность и материальное благосостояние значительно возросли. Уже с середины 1910-х он пользовался повышенным вниманием поклонниц и охотно отвечал им взаимностью. Зимой 1918 г. на одной из голливудских вечеринок Чаплин познакомился с Милдред Харрис (Mildred Harris, 1901-1944), исполнявшей в кино роли девочек-подростков.



М. Харрис (ок. 1918-1920) Спустя несколько месяцев М. Харрис объявила о своей беременности. Позднее выяснилось, что таким образом она хотела принудить Чаплина к скорейшему заключению брака. Свадьба состоялась 23 октября 1918. Их сын Норман Спенсер родился 7 июля 1919 и прожил всего три дня. В том же 1919 г. Ч. Чаплин вместе с Дэвидом Гриффитом, Дугласом Фербенксом и Мери Пикфорд основал киностудию «United Artists». Бракоразводный процесс с М. Харрис начался осенью 1920 г. в самый разгар монтажного периода фильма «Малыш». В суде обе стороны осыпали друг друга градом обвинений. Ч. Чаплин утверждал, что его жена находилась в интимной связи с актрисой Аллой Назимовой. М. Харрис, в свою очередь, публично называла мужа сексуально озабоченным (sexual addict). Адвокаты М. Харрис пытались наложить арест на уже смонтированную пленку, которую режиссер вынужден был тщательно прятать. Официальный развод состоялся 13 ноября 1920 г. На съемках фильма «Малыш» Ч. Чаплин впервые познакомился с тринадцатилетней Литой Грей (Lita Grey, 1908-1995).



Лита Грей Урожденная Лилита Луиза Мак Мюррей (Lillita Louise MacMurray). Родилась 15 апреля 1908 г. в Голливуде, Калифорния, в семье ирландца и матери-мексиканки. В фильме «Малыш» она играла роль кокетливого ангелочка, возникающего в сновидениях главного героя. Также снималась в роли горничной в фильме «Праздный класс» («The Idle Class», 1921). Спустя три года режиссер пригласил Л. Грей в свой фильм «Золотая лихорадка» («The Gold Rush»). В марте 1924 г. она подписала контракт и даже приступила к съемкам, которые пришлось прервать из-за наступившей беременности. Во избежание скандала и уголовного преследования за совращение несовершеннолетней, Ч. Чаплин решился на новую женитьбу. Бракосочетание состоялось 26 ноября 1924 г. в Мексике, где семейное законодательство было более либеральным. Л. Грей родила в браке двоих сыновей: Чарльза Чаплина-младшего (1925-1968) и Сидни Эрла Чаплина (1926-2009). В общей сложности супружество продолжалось около трех лет и закончилось полным крахом. Сложный и мучительный бракоразводный процесс начался 25 августа 1927 и завершился только через год. Ч. Чаплин выплатил Л. Грей громадную по тем временам неустойку в размере 825 000 долларов, не считая почти миллиона долларов на судебные издержки. Л. Грей прожила долгую жизнь, опубликовала две книги воспоминаний о своем бывшем муже. Скончалась 29 декабря 1995 г. На вершине успеха В 1921 г. Чаплин совершил триумфальную поездку по Европе. Многотысячные толпы почитателей приветствовали его в Лондоне и Париже. В 1922 г. он обзавелся роскошным домом в Беверли Хиллз. На гребне успеха Чаплин без стеснения менял любовниц, среди которых были такие известные актрисы, как Барбара Ла Марр, Клер Виндзор, Мэй Коллинз, Пегги Джойс и др. Возможно, наиболее серьезные отношения связывали его с Полой Негри (Pola Negri, 1897-1987). Урожденная Барбара Аполония Халупец (Barbara Apolonia Chałupiec), незадолго до того приехавшая в Голливуд из Польши и ставшая звездой немого кино в амплуа роковой женщины. Девятимесячный бурный роман широко обсуждался в прессе, однако не имел дальнейшего продолжения.



С Полой Негри Кратковременное увлечение актрисой Марион Дэвис (Marion Davies, 1897-1961) могло бы послужить сюжетом детективного романа.



М. Дэвис Свою кинокарьеру М. Дэвис начала в 1917 г. благодаря протекции газетного магната Уильяма Рэндольфа Херста. Ради М. Дэвис мультимиллионер даже собирался оставить свою семью. Однако законная супруга не согласилась на развод. В ноябре 1924 г. У.Р. Херст с большой компанией друзей отправился на морскую прогулку на роскошной яхте «Онеида». Во время круиза при загадочных обстоятельствах погиб актер и продюсер Томас Харпер Инс. Официально причиной смерти был назван сердечный приступ. Однако ходили упорные слухи, что У.Р. Херст безумно ревновал М. Дэвис к Ч. Чаплину и пытался застрелить его из револьвера, но случайно попал в Т.Х. Инса. В 2001 г. эта драматическая история была перенесена на экран режиссером Питером Богдановичем в фильме «The Cat’s Meow» с Эдди Иззардом в роли Ч. Чаплина. Главную женскую роль в фильме «Золотая лихорадка» (1925) сыграла молодая актриса Джорджия Хейл (Georgia Hale, 1905-1985). Родилась 24 июня 1905 г. в Сент-Джозеф, штат Миссури. Победительница конкурса «Мисс Чикаго» в 1922 г. Участие в фильме Ч. Чаплина сделало ее знаменитой, однако, продолжения кинокарьеры не последовало. В конце 1920-х Д. Хейл занималась риэлтерским бизнесом в Южной Калифорнии и даже пыталась привлечь к нему самого Чарли. В интервью для документального фильма «Unknown Chaplin» (1983) Д. Хейл утверждала, что в 1925 г. у нее все-таки был роман с режиссером.



Д. Хейл 26 июня 1925 в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Золотая лихорадка». Публика встретила его восторженными овациями, которые не смолкали почти два месяца. Чаплин отметил успех со своей очередной любовницей — танцовщицей знаменитого бродвейского шоу «Ziegfeld Follies» Луизой Брукс (Louise Brooks, 1906-1985). Компанию им составили спонсор фильма А.С. Блюменталь и его подруга танцовщица Пегги Фирс (Peggy Fears, 1903-1994). Оркестр в роскошном пентхаузе Блюменталя в «Амбассадор отеле» играл для них четыре часа подряд. В 1952 г. Чаплин воссоздал этот эпизод в фильме «Огни рампы».



Луиза Брукс В 1929 г. уже признанный актер и режиссер в первый раз был удостоен премии «Оскар». В 1931 г. он представил публике свой новый фильм «Огни большого города». В поездке по Европе Ч. Чаплина сопровождала молоденькая секретарша Мэй Ривз (May Reeves). Ведение личной корреспонденции совмещалось с более интимными обязанностями. Отношения прекратились в 1932-м, когда выяснилось, что благосклонностью М. Ривз пользовался также сводный братец Сидни. В 2001-м М. Ривз подробно рассказала о своем недолгом романе в мемуарной книге «The Intimate Charlie Chaplin».



Мэй Ривз, Сидни Чаплин, Чарльз Чаплин В 1932 г. после возвращения в Соединенные Штаты Ч. Чаплин приступил к работе над фильмом «Новые времена» («Modern Times», 1936). Роль главной героини он предложил актрисе Полетт Годдар (Paulette Goddard, 1910-1990). Родилась в 1910 г. в Уайтстоун Лендинг, Нью-Йорк. Урожденная Pauline Marion Levy. Рекламировала детские платья в местном супермаркете. В возрасте тринадцати лет дебютировала в труппе девушек Зигфельда (Ziegfeld Girl). В 1926 г. вышла замуж за богатого поклонника Эдгара Джеймса. В 1930 г. развелась и отправилась завоевывать Голливуд. Снялась в нескольких эпизодах, пользовалась репутацией роковой женщины.



С Полетт Годдар На правах хозяйки П. Годдар принимала гостей на яхте Чаплина и в его доме на Беверли Хиллз. Участие в фильме «Новые времена» сделало ее знаменитой. После премьеры пара отправилась в очередное европейское турне. По слухам, во время этой поездки они заключили тайный брак. Впрочем, никаких подтверждающих документов на этот счет не сохранилось. Благодаря протекции Чаплина, Полетт снялась в нескольких фильмах студии «Парамаунт». В 1939 г. она даже пробовалась на роль Скарлетт О’Хара в эпической киноленте «Унесенные ветром». В 1940 г. Чаплин еще раз снял П. Годдар в фильме «Великий диктатор». После этого их отношения постепенно пошли на убыль и окончательно прекратились в 1942-м. П. Годдар еще дважды побывала замужем: за актером Берджессом Мередитом в 1944-1950 гг. и писателем Эрихом-Мария Ремарком в 1958-1970 гг. Скончалась от острой сердечной недостаточности 23 апреля 1990 г. в местечке Ронко, Швейцария. В 1941 г. Чаплин пригласил на кинопробы начинающую актрису Джоан Берри (Joan Barry, 1920-1996?). Родилась 24 мая 1920 (или 1919) г. в Детройте, Мичиган. Урожденная Mary Louise Gribble. Отец девушки покончил с собой через несколько лет после ее рождения. Мать повторно вышла замуж и взяла фамилию нового мужа. В юности Д. Берри работала продавщицей в обувном магазине, привлекалась к ответственности за мелкие кражи. В 1938 г. переехала в Лос Анджелес, надеясь найти работу в кино. Некоторое время встречалась с миллионером Ж. Полом Гетти и другими богатыми мужчинами. Приглашение Чаплина положило начало их двухлетнему роману. В 1941-1942 гг. Д. Берри сделала два аборта, а 2 октября 1943 г. родила дочь Керолл Энн. Ч. Чаплин отказался признать отцовство и она подала на него в суд штата Калифорния.



Д. Берри Пресса во всех деталях смаковала подробности процесса, вспоминала историю его двух первых женитьб. Особенно усердствовала ведущая колонки голливудских светских новостей Гедда Хоппер, которая испытывала к нему личную неприязнь. Генетическая экспертиза подтвердила непричастность Чаплина к рождению ребенка Д. Берри. В феврале 1944 г. суд присяжных полностью его оправдал. Однако, по настоянию адвоката, 13 декабря 1944 г. состоялось повторное заседание. На нем Чаплин был признан виновным в нарушении закона Манна, который запрещал «перемещение женщин из одного штата в другой для совершения аморальных действий». Суд обязал Чаплина выплачивать ребенку денежное содержание вплоть до его совершеннолетия. По всей вероятности, это решение полностью устроило Д .Берри и в дальнейшем она никаких претензий к Чаплину не предъявляла. В конце 1945 г. Д. Берри выступала в ночном клубе в Питтсбурге, Пенсильвания. В октябре 1946 г. вышла замуж за железнодорожного служащего Раселла С. Сека, родила двоих детей. В августе 1953 г. была госпитализирована в психиатрическую больницу Сан-Бернардино, Калифорния, где провела остаток жизни. Скандальная история негативно отразилась на имидже Чаплина, но отнюдь не послужила ему уроком. Уна Для участия в фильме «Shadows and Substance» Чаплин выбрал восемнадцатилетнюю Уну О’Нил (Oona O’Neill, 1926-1991). Родилась 13 мая 1926 г. Дочь нобелевского лауреата, драматурга Юджина О’Нила и писательницы Агнесс Бултон. Воспитывалась в строгом викторианском духе. Посещала Брирли Скул в Нью-Йорке. На ежегодном балу в 1942 г. была признана дебютанткой года. В том же году У. О’Нил впервые посетила Голливуд по приглашению Чаплина. Через несколько месяцев репетиций их отношения перешли в романтическую плоскость. Влюбленный Чаплин сделал официальное предложение. Свадьба состоялась 16 июня 1943 г., в самый разгар судебного разбирательства с Д. Берри.



С Уной О’Нил В дальнейшем У. О’Нил отказалась от сценической карьеры и полностью посвятила себя семье и мужу. Несмотря на тридцатисемилетнюю разницу в возрасте, она проявила себя поистине заботливой и самоотверженной женой. В семье родилось восемь детей: трое сыновей (Кристофер, Юджин и Майкл) и пятеро дочерей (Джеральдина, Джозефина, Джейн, Виктория и Анетта-Эмилия). Последний ребенок родился, когда Чаплину было уже 72 года.



Семья. Слева направо: Джеральдина, Юджин, Виктория, Ч.Чаплин, Уна О’Нил, Анетт, Джозефина и Майкл. Еще в 1930-е Федеральное бюро расследований начало собирать досье на Чаплина, которое постепенно разбухло до 1900 листов. Помимо прочего, актер подозревался в симпатиях к коммунизму. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности собиралась вызвать его на свое заседание. Конгрессмены отказались от своего намерения только после того, как Чаплин пригрозил явиться на заседание в сценическом образе маленького бродяги. 17 сентября 1952 г. Чаплин отправился в Лондон на мировую премьеру фильма «Огни рампы». Обратно в США он уже не смог вернуться из-за запрета иммиграционных властей. В знак солидарности с мужем, У. О’Нил отказалась от американского гражданства. В конце 1950-х семья поселилась в городке Веве, Швейцария. В 1972 г. Чаплин по ограниченной визе в последний раз посетил Соединенные Штаты для получения второй премии Американской киноакадемии «Оскар». К этому времени его здоровье уже сильно пошатнулось.

Чарльз Чаплин умер во сне 25 декабря 1977 г. в своем доме в Веве. 1 марта 1978 г. группа польских и болгарских мигрантов вскрыла могилу и похитила гроб с целью получения выкупа. Спустя одиннадцать недель преступники были схвачены и останки перезахоронены на местном кладбище Корсье-сюр-Веве. У. О’Нил пережила мужа на четырнадцать лет. Последние годы ее жизни были омрачены усилившейся тягой к алкоголю. Умерла от панкреатита 27 сентября 1991 г. Из всех детей Ч. Чаплина лишь дочь Джеральдина добилась артистического признания. Она сыграла одну из ролей в фильме Д. Лина «Доктор Живаго» (1965), а также собственную бабушку в фильме «Чаплин».

Наш канал в Telegram Количество просмотров: 96 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости