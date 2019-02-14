«На учет встану, а воевать – шиш с маслом!»

Мы хотим жить хорошо, сытно и богато, но вот европейские законы пусть дураки соблюдают!

Большинство жителей Молдовы, которые, правда, еще не успели податься на заработки в Европу, как манны небесной ждут, когда же республика станет частью ЕС. Стать европейцем почти для любого молдаванина - заветная и долгожданная мечта. Наши люди мечтают о стабильной экономике, о высоком жизненном уровне, европейской правовой базе, культурном процветании или на худой конец о возможности легально и на протяжении длительного срока работать в европейских странах и, соответственно, получать хорошую - на европейском уровне заработную плату.

Все это, как они считают, плоды будущего членства в ЕС, которые получит и Молдова. Правда, вместе с ними законы и нормы, в том числе и «закон о реституции», которым, хочешь не хочешь, но придется подчиняться. Такова плата за все «няшки», которые обещает ЕС. Только вот наши граждане, словно шоры на глаза надели и упорно отказываются даже верить в то, что подобное, речь в данном случае о законе возврата собственности бывшим владельцам, возможно у нас в Молдове. То есть, с одной стороны, мы хотим хорошо, сытно и богато жить по-европейски, как говорится, но вот законы, которые нам не нравятся, потому что из-за них у нас могут отобрать последнее - соблюдать, естественно, отказываемся.

Именно поэтому наша статья о единичных случаях реституции, которые уже имели место быть в Молдове, спровоцировала просто шквал негативных комментариев: мол, «врете вы все, никто не будет отбирать у молдаван дома!»

Но давайте без эмоций, снимем розовые очки и завышенные ожидания от вступления Молдовы в ЕС, и трезво оценим ситуацию — закон о реституции, как только республика получит долгожданное членство в ЕС, будет принят, хотят этого жители или нет. Ведь подобные процессы затронули большинство стран, вступивших в ЕС. Взять хотя бы ради примера страны Прибалтики. Это аксиома, которая не требует каких-либо доказательств. Если бывший владелец захочет вернуть свой особняк или домишко, закон о реституции (который только ужесточается) будет на его стороне. И как бы вы ни кричали, что бы ни доказывали, закон есть закон и ему придется подчиняться!

Но, увы, наши люди, думают, что уж это история точно не про нашу страну. А как только их якобы здравые аргументы рассыпаются (потому что не будет Молдова диктовать ЕС как и на каких правах ее нужно принимать), начинают кричать о том, что нам Европа не нужна, и мы туда не собираемся. Или, мол, «когда это еще будет! Разве Молдова прямо завтра станет частью Евросоюза».

Нет, к счастью, не завтра. И вы пока можете спокойно жить в своих домах, успокаивая себя мечтой о сладкой жизни в качестве европейца, пока однажды вас не попросят с вещами выйти вон!

Вот правду говорят: бойтесь своих желаний, им свойственно сбываться!

НАДЕЖДА ОДУДОВСКАЯ