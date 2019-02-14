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Открытие молдавской телезвезды: Я медленно читаю умные книги, поэтому я сексуальна!
12.02.2019

Десять лет назад она покупала классические романы, пять лет назад — мотивационные книги, а сейчас — книги по психологии и культуре.

Телеведущая Лилу Ожован заявляет, что для того, чтобы быть сексуальной, надо читать умные книги.

«Всегда можно вложиться не только в косметику, но и в книги. Ведь для женщины так важно чувствовать себя не только красивой, но и мудрой», - говорит известная телеведущая.

Сама же Лилу каждый месяц старается пополнять свою библиотеку и сейчас, например, читает книгу под названием «Краткая история человечества» Ноя Харара.

Телеведущая читает не быстро, так как уверена, что вся информация, которую мы впитываем, должна быть полностью проанализирована.

ЮЛИЯ КАНЧУКОВСКАЯ


 
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