Открытие молдавской телезвезды: Я медленно читаю умные книги, поэтому я сексуальна!

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Знаменитости
Десять лет назад она покупала классические романы, пять лет назад — мотивационные книги, а сейчас — книги по психологии и культуре.
Телеведущая Лилу Ожован заявляет, что для того, чтобы быть сексуальной, надо читать умные книги.
«Всегда можно вложиться не только в косметику, но и в книги. Ведь для женщины так важно чувствовать себя не только красивой, но и мудрой», - говорит известная телеведущая.
Сама же Лилу каждый месяц старается пополнять свою библиотеку и сейчас, например, читает книгу под названием «Краткая история человечества» Ноя Харара.
Телеведущая читает не быстро, так как уверена, что вся информация, которую мы впитываем, должна быть полностью проанализирована.
ЮЛИЯ КАНЧУКОВСКАЯ
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