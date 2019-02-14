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Технологии
Эксперты: Radeon VII оказалась слишком крутой для игр
12.02.2019

Графический ускоритель Radeon VII, позиционируемый AMD как достойная альтернатива GeForce RTX 2080, стал причиной споров среди специалистов.

На бумаге новинка выглядит более чем многообещающе: 7-нанометровый GPU, 16 ГБ памяти HBM2, впечатляющая эффективность в вычислениях — эксперты предположили, что видеокарта без труда уделает своих конкурентов и обеспечит заметный отрыв в играх.

От обсуждений журналисты перешли к тестам — и реальность оказалась не столь радужной.

В чём эксперты однозначно сошлись, так это в том, что 16 ГБ памяти с пропускной способностью в 1 ТБ/с оказалось слишком много: даже на ультранастройках игры попросту не расходуют такой объём. Тестирование проводилось на разном оборудовании. Так, на канале TheSpyHood вышел ролик, в котором наглядно показывается, что в исследуемых играх даже при 8K-разрешении используется максимум 6 ГБ видеопамяти. При этом GeForce RTX 2080 Ti, теоретически обладающая параметрами поскромнее, обеспечивает более высокую частоту кадров.

Команда другого издания, Gamers Nexus, прибегла к изощрённым тестам. Чтобы полностью раскрыть потенциал Radeon VII, журналисты задействовали функцию полноэкранного сглаживания, весьма требовательную к пропускной способности памяти, и другие опции, после чего новинка AMD смогла раскрыться во всей красе. В их исследовании практика согласовалась с теорией: эффективность Radeon VII росла при постепенном увеличении разрешения. Например, при включённых шейдерах Extreme и 1080p RTX 2080 сперва демонстрировала производительность на 25,8% лучше, чем конкурент, при переходе к 1440p преимущество составляло уже 16,1%, а на 4K показатели практически сравнялись.

Наиболее впечатляющий результат дало сравнение двух видеокарт при использовании MSAA: с восьмикратным сглаживанием на 8К-разрешении Radeon VII оказалась в 14 раз быстрее, чем RTX 2080. Впрочем, результаты обеих видеокарт непригодны к практическому применению: что 0,3 кадра в секунду, что 4,5 — и то и другое бесконечно далеко от играбельных 30.

Делать однозначные выводы, впрочем, пока рано: тесты Radeon VII проводились на предрелизных драйверах, которые наверняка улучшат в ближайшем будущем. Не стоит забывать и о том, что в первые дни после дебюта флагман NVIDIA тоже был заметно медленнее, а технология трассировки лучей и вовсе вызывала массу вопросов со стороны экспертов. Со временем производитель смог решить часть проблем, так что AMD, вероятно, впереди ждёт аналогичный путь улучшения и доработок.


 
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