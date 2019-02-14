А вы уже успели подготовиться к Дню всех влюбленных?

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Общество
Для большинства жителей Молдовы - 14 февраля тоже праздник
Александр ЛЕУ, менеджер:
- Пока нет. Времени не хватает, даже еще не думал, что подарить. Конечно, успею подготовиться, были бы деньги!
Дмитрий НИКОЛАЕВ, преподаватель спортивных танцев:
- Это не мой праздник! Поэтому готовиться к нему не буду и подарки покупать – тоже!
Александр ЧЕБОТАРЬ, маркетолог:
- К празднику, если его можно так назвать, ещё не готов, подарок не купил. Обычно мы как-то по-особенному не отмечаем. Просто обмениваемся «валентинками» и готовим вкусный ужин.
Оля ЧЕБАН, переводчик:
- Я уже купила подарок молодому человеку, но с каждым годом, конечно, всё скучнее и скучнее проводим этот день. Я просто романтик и мне нравятся все эти традиционные валентинки и цветочки. Поэтому каждый год хочу что-то особенное придумать, но не всегда получается так, как планирую.
Алена КУРАРАРЬ, домохозяйка:
- Ой, у нас в семье как-то не принято отмечать этот день. Наверное, приготовлю ужин, отвезу детей к родителям и просто проведем вечер вдвоем в тихой, спокойной обстановке. Чем это не подарок?!
Владислав БУГА, агент по туризму:
- Еще нет, но в этом году придется. Если честно, романтик из меня никудышный, поэтому, скорее всего, куплю красивый букет цветов. Праздник ведь символический, и подарок, мне кажется, должен быть соответствующим.
Валентина МИХАЛКО, графический дизайнер:
- Конечно, пока в городе еще не началась истерия по этому поводу. Подарок в этом году друг для друга выбирали вместе — отправимся в небольшой отпуск, можно сказать, романтическое путешествие. Специально не планировали, просто удалось найти выгодное предложение.
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