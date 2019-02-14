А вы уже успели подготовиться к Дню всех влюбленных?

Для большинства жителей Молдовы - 14 февраля тоже праздник

Александр ЛЕУ, менеджер:

- Пока нет. Времени не хватает, даже еще не думал, что подарить. Конечно, успею подготовиться, были бы деньги!

Дмитрий НИКОЛАЕВ, преподаватель спортивных танцев:

- Это не мой праздник! Поэтому готовиться к нему не буду и подарки покупать – тоже!

Александр ЧЕБОТАРЬ, маркетолог:

- К празднику, если его можно так назвать, ещё не готов, подарок не купил. Обычно мы как-то по-особенному не отмечаем. Просто обмениваемся «валентинками» и готовим вкусный ужин.

Оля ЧЕБАН, переводчик:

- Я уже купила подарок молодому человеку, но с каждым годом, конечно, всё скучнее и скучнее проводим этот день. Я просто романтик и мне нравятся все эти традиционные валентинки и цветочки. Поэтому каждый год хочу что-то особенное придумать, но не всегда получается так, как планирую.

Алена КУРАРАРЬ, домохозяйка:

- Ой, у нас в семье как-то не принято отмечать этот день. Наверное, приготовлю ужин, отвезу детей к родителям и просто проведем вечер вдвоем в тихой, спокойной обстановке. Чем это не подарок?!

Владислав БУГА, агент по туризму:

- Еще нет, но в этом году придется. Если честно, романтик из меня никудышный, поэтому, скорее всего, куплю красивый букет цветов. Праздник ведь символический, и подарок, мне кажется, должен быть соответствующим.

Валентина МИХАЛКО, графический дизайнер:

- Конечно, пока в городе еще не началась истерия по этому поводу. Подарок в этом году друг для друга выбирали вместе — отправимся в небольшой отпуск, можно сказать, романтическое путешествие. Специально не планировали, просто удалось найти выгодное предложение.