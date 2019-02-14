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Семья
Оригинальное предложение руки и сердца
12.02.2019

Китайский модельер Ксяо Фан сделал для своей возлюбленной Инь Ми оригинальное предложение руки и сердца.

Он сшил платье полностью из живых алых роз. Их, конечно, было не миллион, а 9999 - и это красивый символизм. В китайской культуре число 9 - символ любви, верности и преданности. И да, она, само собой, ответила "да".

Хороший мужчина скажет: "я приеду", "я встречу", "я
помогу", " я не отдам". Настоящий мужчина: приедет,
встретит, поможет, никому не отдаст.

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Встречайтесь так, чтобы в будущем пожениться. Жизнь
слишком коротка, чтобы тратить её на бессмысленные
отношения.

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Нельзя взять и полюбить. Это воля случая, просто так получилось. И каким бы ты хорошим не был, прости, но ты пролетаешь. Да, ты хороший, но ты не тот. Это самое ужасное. Так хочется подойти и сказать: "Эй, я же лучше! Почему ты меня не любишь? Почему!?"...

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Наверное это и есть счастье. Просыпаться ночью и слышать, как он подходит к кровати ребенка и взяв его на руки говорит ″Тише солнце, не плачь, а то маму разбудишь″

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Муж просыпается после жестокой пьянки, смотрит, белье постирано-поглажено, на стульчик повешено, на столе завтрак и бутылка пива. Жена ушла на работу не сказав ни слова, без истерики. Он к сыну: сын что вчера было? Папа, ты пришел в два часа ночи пьяный в хлам, упал на кровать. А когда мама попыталась тебя раздеть ты сказал: Не тронь, сука, я ЖЕНАТ!

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Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на две вещи: на жену и на машину — САМ ВЫБИРАЛ!

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