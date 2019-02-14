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Интервью
Как мужчине пережить 14 февраля?
12.02.2019

Запись телефонного разговора с Вадимом Барковым, владельцем компаний Studio Webmaster и Cadourionline.md. Тема – заказ цветов и подарков онлайн на День влюбленных.

Предисловие к разговору.

Сегодня 12 февраля. Несложная арифметика позволяет понять, что до Дня влюбленных осталось два дня. Если вы мужчина (а это примерно 50% читающих этот пост), то что бы вы ни сделали 14 февраля для своей девушки или жены, есть шанс, что вас все равно обвинят в невнимательности, черствости и эгоизме. Но есть вариант хоть немного снизить накал обвинений. Цветы. Универсальное средство.

В отношении цветов есть два варианта. Бросить на пару часов работу, через пробки добраться до цветочного базара, заплатить штраф за неправильную парковку, приехать к ней на работу или домой и устало вручить ей букет. Ну или заказать букет по интернету с доставкой. О втором варианте – разговор с Вадимом.

Вадим, Cadourionline.md уже семь лет занимается доставкой цветов. Давай сегодня весь твой семилетний опыт обратим на пользу мужчинам. Начнем со сроков. Какой средний срок доставки цветов?

Два - два с половиной часа. Это по Кишиневу. По районам Молдовы, конечно, лучше уточнить у оператора сайта.

Когда доставка начинает работать и когда заканчивает?

Никогда. Мы уже давно работаем 24 часа в сутки.

И ты хочешь сказать, что на 14 февраля вы выдержите сроки доставки по Кишиневу в 2 часа? Не верю.

А на 14 февраля мы и не гарантируем два часа. Но гарантируем, что доставка произойдет в течение пяти часов после заказа. Так что я бы посоветовал подумать о цветах не в последние 20 минут.

Ты знаешь, при доставке цветов важны не только цветы, но и то, как их вручают и как выглядит курьер. Дьявол в деталях. На улице зима, дверь открывается и заваливает мужик в телогрейке со 101 розой. Не комильфо.

Мужика не будет. Будет мужчина в костюме, цилиндре, белых перчатках и темно-синей бабочке. Даже если на улице холодно, по нашему регламенту, он оставит пальто в машине.

Жаль, что отправитель подарка не видит эмоций…

Судя по всему, ты ни разу не заказывал цветы через нас. По желанию клиента наш курьер делает фотографию и отсылает ему.

Еще пару вопросов. Как-то я просматривал сайты доставки цветов по Молдове, и у меня сложилось мнение, что они гораздо дороже, чем на цветочном базаре. Так?

Не могу отвечать за других. Цены Cadourionline.md максимально приближены к цветочному рынку. Какие-то позиции совпадают, какие-то могут быть на 10-15% дороже. Но это две принципиально разные позиции - подарить цветы самому или отправить с курьером. Так что я бы сравнивал не цены, а эмоции. В конце концов, цветы дарят ведь для этого. По мне, то красиво дарить цветы женщине самому, а в другой раз – прислать ей курьера с цветами. Ухаживать, так ухаживать.

Цены на доставку и способы платежа?

От 300 леев (а большинство букетов стоит не меньше) доставка по Кишиневу бесплатная. Оплатить цветы можно и карточкой и электронным кошельком. А для консервативных приверженцев кэша у нас есть дополнительная услуга: за 100 леев курьер приедет за наличными деньгами.

Твой выбор у себя же на сайте. Что ты бы заказал на 14 февраля?

Розы - это беспроигрышно. Но сейчас мне нравятся больше белые тюльпаны в черной шляпной коробке. Еще вариант – „макаронс“ с цветами, кто же не любит сладкое? Или „вечная роза“. Появился тренд после „Красавицы и чудовища“ на розу в хрустальном колпаке. Она настоящая, но стоит очень долго. Честно говоря, я не очень верил в это, но у нас уже полтора года стоит одна в офисе и не завяла.

На прощание еще немного о реалиях. Сколько заказов вы выдержите 14 февраля?

Мы подготовились к 400-500. Если будет больше, будем отказываться. Так что я бы посоветовал заказать 13-го февраля со временем доставки на 14-ое. Или подумать о цветах хотя бы рано утром.

Адрес сайта - https://cadourionline.md/

Коробка с тюльпанами 

Роза „Красавица и чудовище“ 

ПАВЕЛ ЗИНГАН

 
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