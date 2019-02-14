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Глава государства заявил, что президент Украины приедет в Кишинев, но они не встретятся
12.02.2019

Президент Игорь Додон говорит, что глава Украины Петр Порошенко приедет в Кишинев в среду 13 февраля, однако встреча двух глав по всей вероятности не состоится. По словам Додона, Порошенко является кандидатом на президентские выборы в Украине и факт проведения такой встречи будет не совсем правильным решением.

“Мы знаем, что президент Порошенко прибывает в Кишинев в среду, 13 февраля. Нас попросили предоставить почетный караул и мы, конечно же, согласились. Что касается возможной встречи, насколько я знаю, г-н Порошенко является кандидатом на президентские выборы в Украине, и я считаю, что президент Молдовы не должен встречаться ни с одним кандидатом.

Если мы встретимся с Порошенко, завтра может прийти другой кандидат и сказать, что он тоже хочет приехать в Республику, чтобы встретиться с президентом. Мы не будем вмешиваться в дела в соседней стране”, – заявил Игорь Додон в интервью для Accent TV.

Глава государства также сообщил, что после украинских выборов он будет работать со своим новым коллегой. Ни Правительство, ни Парламент не объявили о визите президента Украины.


 
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