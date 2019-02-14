Парламентские выборы в Молдове: что нужно о них знать

24 февраля Молдова в десятый раз выбирает парламент. Но эти выборы не похожи на остальные. «Ziarul de Gardă» рассказывает, что в них нового и чем это может кончится для страны, в которой продолжает снижаться уровень демократии.

Смешанная система и админресурс

В прошлом году Молдова перешла с пропорциональной системы голосования на смешанную. Это означает, что половину депутатов изберут по партийным спискам, а вторую – по одномандатным округам. Власти настаивали на внедрении этой системы не один год, и на этих парламентских выборах ее применят впервые – вопреки протестам оппозиции и возмущению Европы.

Оппозиция и гражданское общество считают, что теперь правящая партия сможет беспрепятственно использовать админресурс и методы подкупа избирателей в провинциях, тем самым существенно укрепив свои и без того не шаткие позиции.

А заодно и референдум, чтобы обойти Конституцию

Еще одно нововведение, которое ожидает избирателей на участках 24 февраля – референдум. В этой сфере правящей партии также пришлось подавлять неприятие оппозиции и гражданского общества. Избирателю нужно будет ответить на два вопроса: «Поддерживаете ли вы сокращение числа депутатов со 101 до 61?» и «Считаете ли вы, что народ может отозвать (отправить в отставку) депутатов, если они не исполняют должным образом свои обещания?»

Эксперты считают, что больше всего рисков таится во втором вопросе – отправить в отставку избранного депутата противоречит молдавской конституции. Кроме того, с технической точки зрения, в условиях нынешней смешанной избирательной системы, не ясно как будет применяться процедура отзыва к депутатам, проходящим по национальным спискам, ведь они оказываются в более выгодном положении по сравнению с теми, которые избраны по одномандатным округам.

Кто есть кто

В предвыборной кампании лидируют три главные силы: возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком Демократическая партия Молдовы (на сегодня – правящая); соратники пророссийски настроенного президента Игоря Додона; и проевропейская оппозиция, у которой есть шансы войти в парламент.

По опросам (вот, например, один из последних): больше всего шансов победить у Партии социалистов: о готовности отдать им свой голос заявили 39% опрошенных. Президент Молдовы и де-факто лидер партии социалистов Игорь Додон называет себя «промолдавским, а не пророссийским» политиком, но при этом относит к своим неоспоримым достоинствам дружбу с президентом Путиным.

Однако, даже те молдавские политики, которые открыто разделяют интересы Кремля, в своих заявлениях обычно избегают высказываний, которые заставили бы избирателя заподозрить отказ от курса на евроинтеграцию. За последние годы Молдове удалось переориентировать экспорт своей сельхозпродукции на Европу и потеря достигнутого может иметь катастрофические последствия.

За Демпартию, возглавляемую олигархом Плахотнюком обещают проголосовать 14%; повестка этой партии предполагает налаживание сотрудничества с ЕС, но не ценой испорченных отношений с Россией.

Третьим по политическому весу избиратель считает блок проевропейской оппозиции. Это объединение называется «ACUM», в переводе с румынского «сейчас». В «ACUM» вошли партия «Действие и солидарность» (в их пользу высказались 13% процентов опрошенных) и платформа «Достоинство и правда» (за них 9%). Такое объединение усилий оппозиции могло с большой вероятностью привести к созданию коалиции между демократами и социалистами – по крайней мере, наблюдатели не исключали такого развития событий, – но пока коалиции не случилось.

Фото: facebook / ACUM Фото: facebook / ACUM

Подарки, концерты и другие предвыборные технологии

Кандидаты традиционно изобретательны в попытках подкупа избирателей. В ход идут подарки, денежные переводы, концерты, творческие вечера и экскурсии, которые – якобы – не имеют ничего общего с предвыборной агитацией. Чаще всего в такой завуалированной политической рекламе замечены демократы, социалисты и представители партии «Шор».

Например, первые поздравили молдавских пенсионеров с новогодними праздниками и как бы невзначай сообщили им о пособии размером в 600 леев (примерно 30 евро), которое выделило правительство по инициативе правящей партии.

Эксперты видят здесь несомненное использование административного ресурса:

«Это кость, которую они кидают людям раз в четыре года, когда приближаются выборы, – сказал политический аналитик Вячеслав Бербека, – мы считаем эти письма закамуфлированной формой покупки голосов», – добавил он.

Наблюдатели авторитетной неправительственной организации «Promo-LEX» подсчитали, что за минувшие полтора месяца Демпартия, Партия социалистов и партия «Шор» потратили почти 192 тысячи евро (3.766.917 леев) на концерты и другие похожие мероприятия, которые по факту являлись частью предвыборной кампании, но при этом не включались в счет предвыборных фондов.

Выборы важные, но… неокончательные?

Главный вопрос, которым задаются наблюдатели: появится ли в Молдове правительство социалистов? Эксперты считают, что социалистическая партия получит большинство мест в парламенте, но до 51 мандата (а именно столько нужно для того, чтобы получить право формировать правительство) не дотянет.

Обсуждается и вероятность объявления коалиции демократов и социалистов после выборов.

Так или иначе, но если правительство не будет сформировано в течение трех месяцев после выборов, парламент распустят и в стране назначат внеочередные парламентские выборы.

Ольга БУЛАТ