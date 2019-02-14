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Семья
«Она не смогла жить без него»: В Молдове пенсионерка покончила с собой сразу после смерти мужа
12.02.2019

По версии следствия, женщина так любила супруга, что решила последовать в мир иной следом за ним.

Трагедия произошла в селе Путинешть Флорештского района утром 10 февраля. Местный житель пришел проведать родителей и нашел их мертвыми. Тело отца было накрыто одеялом, а шея матери оказалась привязана к металлической спинке кровати.

- 67-летний мужчина был инвалидом, у него ампутированы ноги, - рассказала «Комсомольской правде» в Молдове пресс-секретарь районного инспектората полиции Лилия Харя. - Он скончался внезапно, судмедэкспертиза определит, по какой причине.

По одной из версий, 65-летняя женщина, увидев, что муж умер, сама покончила с собой, ее смерть наступила в результате удушения.

- На телах погибших не обнаружено никаких признаков насильственной смерти, - продолжает Лилия Харя. - Из дома ничего ценного не пропало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся следствие.

ЛЕОНИД РЯБКОВ


 
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