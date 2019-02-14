В памяти 113 закрытых школ: «Майя-школозакрывалка»

Каждый раз, слушая обещания Майи Санду о счастливом будущем, помните, что где-то плачут 10 тысяч безработных учителей.

Кошмарные цифры были недавно опубликованы в молдавских СМИ. Так, например, портал hotnews.md пишет источник, что в 2011 году, то есть, до того, как Санду возглавила Министерство просвещения, в стране было зарегистрировано 1489 школ, а после ее ухода из министерства – 1323 школы. Таким образом, исчезли 166 школ.

Если говорить конкретно о годах правления Санду, то в 2012 году было 1460 школ, а в 2015 – уже 1347 школ. То есть, точное число закрытых Санду школ составляет 113.

Между тем, на все подобные выпады лидер ACUM отвечает заученной мантрой: «Я закрыла совсем немного школ». То есть, 113 – это немного? А 10 тысяч учителей, оставшихся в связи с этой знаменитой «оптимизацией» без работы – это как? Тоже немного?

Для того, чтобы осознать масштаб бедствия, простой пример: представьте митинг оппозиции в центре Кишинева и площадь перед правительством, забитую до отказа. Представили? Так вот, скорее всего, там как раз и находится около 10 тысяч человек. Реальных, а не придуманных партийными счетоводами. Прибавьте к ним жен, детей, домашних животных… Кто в ответе за них, прирученных государством? Прирученных, между прочим, Майей Санду. И брошенных - на произвол судьбы.

И никто иной, как и госпожа Санду несет вину за то, что население Молдовы стремительно тает: ведь лишь небольшая часть уволенных педагогов смогли найти себе работу после «реформ». И именно по этой причине, чтобы она сейчас не делала и не обещала, она останется в памяти народа Молдовы, как «Майя-школозакрывалка», а не «борец с олигархами» (как, наверняка, хотелось бы ей).

ЛИДИЯ ТКАЧ