МИД России: США, похоже, готовят для Молдовы схожий с Украиной сценарий

Американские кураторы, похоже, готовят для Молдовы сценарий, схожий с теми, что были реализованы на Украине и в других странах, где насаждалась демократия.

Российское Министерство иностранных дел выступило с комментариями в связи с вовлеченностью США в предвыборную ситуацию в Молдове. Документ опубликован на официальном сайте МИДа Российской Федерации, передает 1news.md.

«Вмешательство во внутренние дела зарубежных государств давно стало фирменным стилем внешней политики Вашингтона. Сегодня это особенно ярко проявляется на примере Венесуэлы, где США по сути пытаются осуществить государственный переворот. Из той же серии оккупация ими части территории Сирии после неудачных попыток устранить законное правительство в Дамаске. В этом ряду – и ручное управление киевским националистическим режимом, захватившим власть с американской помощью. Схожую участь, похоже, готовят и для Молдовы», - говорится в заявлении. Вступив в должность посла, господин Хоган принялся излишне деятельно участвовать в молдавской политической жизни, раздавать рекомендации и навязывать свою волю, отмечается в документе.

«Такое впечатление создается из поведения Посла США в Кишиневе Д.Хогана. Сразу после вступления в должность прошлой осенью он принялся деятельно участвовать в молдавских внутренних процессах. Публично поддерживает одних политиков против других, раздает рекомендации по проведению парламентских выборов. Их демократичность американцы – в стремлении предопределить результат голосования – намерены оценивать по тому, кто победит. Если победитель не устроит Вашингтон, молдаванам грозят разрывом связей с Западом и даже повторением украинского майдана», - напоминает российский МИД. Там убеждены, что молдавский народ сможет самостоятельно, без советов из Вашингтона определиться с предпочтениями на грядущих выборах.

«Недипломатичные манеры американского Посла наглядно отражают привычки США не утруждать себя понятием суверенитета и, сочетая угрозы с посулами, навязывать свою волю. Очень не хотелось бы, чтобы Молдова стала очередным полем для подобных безответственных экспериментов, разрушивших Ирак и Ливию, ввергнувших в пучину кровавых конфликтов Сирию и Украину.

Уверены, что народ Молдовы сможет самостоятельно определиться со своими предпочтениями на предстоящих 24 февраля с.г. парламентских выборах без советов из Вашингтона, который, как показывает печальный международный опыт последних десятилетий, руководствуется исключительно собственными геополитическими амбициями, пренебрегая национальными интересами других стран», - говорится в заключение комментария, обнародованного Министерством иностранных дел РФ.