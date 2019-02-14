Освобожденные из плена молдавские летчики в своем первом интервью поблагодарили Игоря Додона и руководство России

Освобожденные из плена молдавские летчики дали первое интервью, в котором поблагодарили президента Молдовы Игоря Додона и руководство России.

Освобожденные по просьбе Игоря Додона при помощи руководства России Лионел Буруянэ и Михаил Крихан дали интервью российскому телеканалу «НТВ». Сейчас оба летчика находятся в больнице в Москве под наблюдением врачей. Они говорят, что теперь самое страшное для них – позади, и благодарят своих спасителей, сообщают «АиФ Молдовы».

– Слава Богу, сейчас чуть-чуть получше, лечимся, сдали все анализы, прошли специалистов. Приходим в себя физически и психологически, пытаемся все забыть, эти муки, страх. Хотим войти в норму, начать заново жить. Сейчас мы свободны и благодарим всех тех, кто был задействован: Президента Республики Молдова Игоря Додона, руководство Российской Федерации, господина Чайку (сопредседатель «Деловой России» Игорь Чайка – прим. ред.). Без этих людей нас бы сейчас здесь не было, – сказали они в интервью российскому телеканалу «НТВ».

Летчики вернутся на родину в Молдову после курса лечения.

Об освобождении из афганского плена двух молдавских летчиков сообщил в понедельник президент Молдовы Игорь Додон в ходе специального брифинга для прессы. Спасение наших сограждан стало возможным после обращения главы государства к руководству РФ.

В 2015 году, 24 ноября, в Афганистане потерпел крушение молдавский вертолет, на котором находились трое граждан нашей республики - один из членов экипажа погиб, его тело было доставлено в Молдову, а судьба двух других до сих пор была неизвестна. Как сообщил молдавский лидер, их удалось освободить в ходе тайной спецоперации, которую провели вооруженные силы Российской Федерации.

По словам советника президента по Национальной безопасности Павла Войку, встречавшего освобожденных летчиков в Москве, они до последней минуты не могли поверить, что свободны.