Стало известно, как выглядит «справка о жизни», необходимая для получения молдавской пенсии за рубежом

Образец документа, необходимого для получения заработанной в Молдове пенсии проживающим за рубежом пенсионерам представило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Чтобы проживающие за рубежом молдавские пенсионеры смогли получать положенную им трудовую пенсию, им необходимо будет представить в молдавское дипломатическое представительство в стране проживания, так называемую «справку о жизни». В ней должны быть указаны следующие данные: номер пенсионного удостоверения, персональный код социального страхования в Молдове, гражданство, дата и место рождения, страна пребывания на данный момент и точный адрес.

Согласно поправкам к закону, вступившим в силу в начале этого года, пенсионер, проживающий в стране, с которой у Республики Молдова не заключено соглашение о взаимном учете ряда социальных выплат, может выбрать банковское учреждение, через которое ему будут ежемесячно перечисляться положенные деньги. Для этого ему необходимо предоставить копию своего удостоверения личности с персональным идентификационным кодом и заявление в банковское учреждение с соответствующей просьбой. В свою очередь, для перечисления пенсий указанный банк должен заключить соглашение с Национальной кассой социального страхования, сообщает sputnik.md.

Пенсия проживающему за рубежом пенсионеру будет выплачиваться в течение 12 месяцев с момента подачи последнего свидетельства, подтверждающего факт его жизни. По истечении этого срока ему необходимо вновь подать соответствующую справку в дипломатическое представительство Молдовы, расположенное в стране его пребывания. Этот документ можно также подать и в Молдове, в районное отделение соцстраха по месту последней прописки.

Если живущий за рубежом пенсионер не предоставит «справку о жизни», выплата ему пенсии будет приостановлена до момента оформления соответствующего документа. После его представления перечисление пенсий будет возобновлено с учетом невыплаченной суммы.

Ранее Конституционный суд Молдовы счел не соответствующими основному закону страны правовые положения, лишающие живущих за границей молдаван права на пенсию. Положения закона ограничивали право на пенсию для граждан, которые были лишены пенсии по причине выезда из страны. Национальная касса социального страхования попыталась объяснить эту ситуацию затруднениями в одновременной выплате пенсии в республике и других странах, с которыми Молдова не ратифицировала двусторонние соглашения о социальном страховании. Однако КС посчитал, что недееспособность Национальной кассы социального страхования не может служить основанием для лишения людей их основных прав.