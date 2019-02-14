Трое молодых интернет-предпринимателей из Молдовы попали в ТОП-30 журнала Forbes

Трое молодых людей из Молдовы были номинированы журналом Forbes в рейтинге самых успешных молодых людей Европы в возрасте до 30 лет.

Это 25-летняя Ксения Мунтян, 23-летний Влад Калуш и 26-летний Николае Гудумак. Именно они являются соучредителями платформы Planable, за что были номинированы журналом Forbes в категории «Медиа и маркетинг».

Planable – это платформа социального сотрудничества и поддержки. Ксения выполняет на ней функции генерального директора, техническим директором является Николай, увлекающийся вэб-дизайном, а Влад занимается маркетингом.

- Мне хотелось бы, чтобы каждый молодой человек в Молдове нашел свою страсть, также как и мы. Они настолько талантливы, что им просто нужно немного инициативы, как следует подумать, и все получится, - отметила Ксения Мунтян.

Стартап Planable был основан в Республике Молдова и реализован в Клуж-Напоке и запущен в лондонском акселераторе Techstars. Он стал первой румынской компанией, которая сумела пробиться в один из самых известных акселераторов в мире, сообщает diez.md со ссылкой на start-up.ro.

В 2017 году в топ самых успешных молодых людей Европы в возрасте до 30 лет попала депутат парламента Молдовы Михаела Спэтару. Она оказалась единственной представительницей Молдовы, включенной в 2017 году в топ самых успешных людей в возрасте до 30 лет (Forbes 30 Under 30 Europe) по версии американского экономического журнала Forbes. Она была номинирована в категории «Право и законодательство» как единственный депутат от Парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Ранее в рейтинг Forbes 30-до-30 попал бывший президент Национального совета молодежи Молдовы Дору Курошу.

Рейтинг Forbes 30 Under 30 самых успешных молодых людей Европы в возрасте до 30 лет по версии американского экономического журнала Forbes представляет собой 30 историй успеха молодых людей – предпринимателей, креативных лидеров и основателей стартапов, которых сочли «лучшими из лучших» в 13 разнообразных сферах деятельности.