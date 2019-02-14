Еще семь человек скончались от гриппа за последнюю неделю

За последнюю неделю от осложнений, вызванных гриппом, в Молдове скончались еще семь человек.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, новыми жертвами гриппа стали граждане республики в возрасте от 32 до 69 лет, проживавшие в Кишиневе, Унгенах, Тараклии, Страшенах, Бричанах, Хынчештах и Единцах. Все они не были вакцинированы от вируса гриппа.

Согласно информации, представленной министерством здравоохранения, всего в период с 4 по 10 февраля было зарегистрировано 366 случаев сезонного гриппа. В 78 случаях заболевание было подтверждено лабораторными анализами. Кроме того было зафиксировано 18 141 случаев острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРЗ) и 653 случая тяжелых острых респираторных инфекций (ОРВИ).

А всего с начала сезона, в период с 1 октября 2018 года по 10 февраля 2019 года, было зарегистрировано 1 255 случаев гриппа, 175 769 случаев ОРЗ и 8 834 случая ОРВИ. От осложнений, вызванных подтвержденным вирусом гриппа A (H1N1), погибли 20 жителей республики.