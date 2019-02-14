Погода в Молдове будет неустойчивой – то снег, то солнце

Обещанный синоптиками снегопад вновь создал проблемы на дорогах республики.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в среду, 13 февраля, погода на всей территории Молдовы будет неустойчивой – снег с дождем будет сменяться короткими прояснениями и усилением северного ветра. Атмосферное давление остается повышенным. На дорогах возможен снежный налет.

На севере республики температура воздуха ночью опустится до – 2 градусов Цельсия, а днем будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла. К утру завтрашнего дня снег в основном прекратится, а после обеда сквозь облака проглянет солнце. Ветер усилится, порывами до 13 м/с.

В центральной части страны и Кишиневе синоптики также обещают день по большей части хоть и пасмурный, но без осадков. Во второй половине дня ожидается ясная солнечная погода (во что, глядя сейчас в окно, даже трудно поверить). Ночью температура воздуха будет колебаться от – 2 градусов до 0. Днем же термометры покажут плюсовые значения температур – от +1 до +3 градусов Цельсия.

На юге страны традиционно будет на несколько градусов теплее днем – до +5 градусов Цельсия, в то же время ночью ожидается мороз до -2 градусов. Ветер усилится до 15 м/с.

К ожидаемым погодным перепадам добавится геомагнитное возмущение 3 ур, способное вызвать недомогание у людей метеозависимых и страдающих хроническими заболеваниями.