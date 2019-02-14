На выставке „Сделано в Молдове” побывало рекордное количество посетителей

В этом году выставка „Сделано в Молдове”, проходившая с 30 января по 3 февраля, собрала рекордное количество посетителей - более 53 тысяч, по сравнению с выставками предыдущих лет, когда число не превышало 50 тысяч. Также на мероприятии были подписаны около 60 меморандумов о взаимопонимании в отношении товаров и услуг, предоставляемых молдавскими компаниями. Информация была представлена ​​во вторник, 12 февраля, на пресс-конференции руководства Торгово-промышленной палаты, передает IPN.

В этом году в выставке приняли участие 450 компаний из 19 районов и двух регионов. Присутствовали делегации из Румынии, Франции, Латвии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Пакистана, Кыргызстана, Китая, Италии. Директор ТПП Серджиу Харя сказал, что число государств-участников четко показывает интерес зарубежных партнеров к выставке. Серджиу Харя сказал также, что, поскольку организаторы не смогли выделить участникам достаточно места, в настоящее время ведутся переговоры с делегацией ЕС в Кишиневе относительно возможности расширения этой выставки и на региональном уровне.

Во время конференции, Торгово-промышленная палата и Агентство интеллектуальной собственности объявили конкурс „Торговая марка 2018 года” и „Премия за достижения в области качества продукции и услуг в 2018 году”.

Директор Агентства интеллектуальной собственности Лилия Болокан сказала, что начатый в 2003 году конкурс „Торговая марка года” с каждым годом становится более привлекательным. Он направлен ​​на содействие успешной практики в бизнесе, знакомство потребителей с лучшими брендами на внутреннем рынке и выделение наиболее конкурентоспособных предприятий в Республике Молдова.

„Премия за достижения в области качества продукции и услуг” присуждается ежегодно на конкурсной основе, за достижение выдающихся и стабильных результатов в области качества.