Молдаване знают, как будет выглядеть Европа в 2050 году

У граждан Молдовы есть возможность заработать 500 евро.

Евросоюз объявил конкурс «Представьте себе Европу». Любой желающий может поделиться своим видением, как будет выглядеть Европа в 2050 году. Для этого надо представить идею в письменной форме (не более 500 слов) и на видео (до 3 минут). Конкурс открыт для всех возрастов и национальностей. Победители будут определены общественностью, жюри и онлайн-голосованием. По меньшей мере пять победителей ждут премии по 500 евро. Также они будут приглашены на международный семинар с участием европейских чиновников, принимающих решения и влияющих на перемены. Заявки принимаются до 28 февраля.

Наши граждане, разумеется, тоже могут принять участие в конкурсе. И удивить европейцев своим видением Европы в 2050 году. Пока участники из других стран непременно расскажут про исламизацию Старого Света, наши люди смогут предложить Европе другой вариант. Тем более, что он неминуем в любом случае.

Европу, напишут наши граждане, наводнят молдаване. Болезненным этот процесс для Европы не будет по ряду причин. Во-первых, молдаване народ — малочисленный. Во-вторых, исход граждан Молдовы — поэтапный. Если за время независимости нашей страны из нее уехало около миллион граждан, то оставшиеся 3,5 миллиона как раз потихоньку прибудут в Новый Свет к 2050-му году. В третьих, ни на какие пособия граждане Молдовы претендовать не станут — им достаточно будет возможности работать и зарабатывать. Народ ведь у нас работящий!

Из минусов: без воровства не обойдется. Есть у многих наших граждан такой грешок. Европейцы уже в курсе. Но добропорядочных среди наших больше, так что компенсируют. Понастроят европейцам дома, откроют «плациндные». Может, даже вино приспособятся там делать. Научат европейцев молдавскому гостеприимству, мамалыгу варить. А европейцы наших научат практичности, прагматичности, дисциплинированности и экономности. Отличный симбиоз получится.

Один вопрос только останется открытым. Что будет на месте Молдовы? Думаю, в конкурсе победит тот, кто даст ответ на этот вопрос.

ЛИДИЯ ТКАЧ