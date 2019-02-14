«Кишинэу романтик»: Иностранцы валом повалят в молдавскую столицу, чтобы найти здесь любовь!

Наш любимый город вошел в пятерку самых романтичных городов СНГ. А мы-то привыкли ругать Кишинев! И есть за что! За грязь и мусор. За хаотичное и уродливое строительство. За нелюдимых и хмурых его жителей...

А, оказывается-то, иностранцам Кишинев очень нравится! И нравится именно за его романтичность, за то, что это идеальное место для романтических путешествий!

Аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос, чтобы составить рейтинг самых романтичных городов СНГ и ближнего зарубежья для романтических путешествий российских туристов на выходные и праздничные дни. И вот что оказалось.

Топ-5 самых романтичных городов СНГ, популярных для туристических поездок на выходные дни, возглавляют Тбилиси (Грузия) и Астана (Казахстан). Далее следуют Баку (Азербайджан), Минск (Белоруссия), а вот на пятом месте оказался наш любимый Кишинев За Тбилиси, как самый романтичный город ближнего зарубежья и СНГ для путешествий свои голоса отдали 33% респондентов, за Астану, Баку и Минск — по 14%, за Кишинев — 10%. Алма-Ата (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Ереван (Армения) получили всего по 5% голосов.

Может, у нас глаз замылился? Наверное, мы просто привыкли к нашему городу и ругаем его несправедливо? Вот есть же у нас Валя Морилор — чем не место для романтических прогулок? На пешеходной улице в центре Кишиневе есть скульптура, посвященная влюбленным. А ресторанчики молдавской кухни, где за бокалом превосходного молдавского вина чувства становятся ярче и острее? А молдавские весна и осень — самое идеальное время для любовных признаний!

В общем, все влюбленные иностранцы, айда к нам, в Кишинев! Хотите незабываемых романтических приключений и ярких воспоминаний? Ждем вас! Вот только как бы вам не угодить на очередную политическую акцию протеста, выборы, не нарваться на толпу попрошаек или старушек, торгующих своим нехитрым скарбом на наших улицах, а так, все нормально, любовь рулит в нашем городе!

ЛЕОНИД РЯБКОВ