Главная Взгляд из Оклахомы на выборы в Молдове, или The Russians Did It! Приближается день выборов, кандидаты ожесточенно борются за места в парламенте. И посреди острых дебатов то и дело звучат возгласы о "вмешательстве России в выборы в Молдове", как же без этого. Однако вот парадокс — прямо-таки физически чувствуется, что этот антироссийский шаблон даже самые ярые прозападные политики в Молдове отыгрывают как-то вяло. Без задора и без огонька. Россия не вмешивается Однако "вяло" не значит "редко". Вал стереотипных и бездоказательных обвинений оказался настолько шумным и назойливым, что МИД РФ счел нужным выступить со специальным заявлением. Россия никоим образом не вмешивается в выборы в Молдове, заявила 7 февраля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отметив участившиеся публичные выпады в адрес России на фоне стартовавшей кампании по выборам в парламент Молдовы, Захарова заявила: "Наша страна обвиняется во вмешательстве в избирательный процесс, в попытках повлиять на результаты голосования. Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательные процессы в Молдове". В первых рядах борцов с влиянием Кремля гордо выступает блок Майи Санду и Андрея Нэстасе. Казалось бы, вот кому разоблачать "фабрики троллей", зомбирующих молдавского избирателя в социальных сетях, и ежедневно вскрывать сеть российских инсайдеров в эшелонах власти. Но дальше невнятных рассуждений о том, что "победа социалистов усилит позиции России", даже эти политики не заходят. Очевидно, что лидеры блока Acum и сами не знают, где спрятана та загадочная педаль, нажав на которую, Россия могла бы изменить результаты выборов в Молдове. Им смутно кажется, что где-то она должна быть. Не может ее не существовать, потому что вот и посол США предупредил, выступая в Бельцах, что русские обязательно вмешаются. Не мог же представитель Соединенных Штатов сказать это просто так. Но где же она тогда, эта педаль? Подбор американского ключа к молдавской гайке Понять это и правда сложно, потому что "вмешательство русских в выборы" — это абсолютно не наша, и по большому счету, даже не европейская тема. Это чуждый реалиям Молдовы пропагандистский инструмент, изобретенный для внутренних политических нужд в США, где демократы яростно атакуют Трампа, обвиняя его в "сговоре с Кремлем" и доказывая, что выборы тот выиграл нечестно. В итоге прикручивать американскую тему к молдавским реалиям приходится подручными средствами — то скотчем, то синей изолентой. Получается не очень. Представьте себе, что вас просят передать гаечный ключ, чтобы открутить нашу родную гайку М16 с головкой 24 мм. А у вас в распоряжении лишь прекрасный, дорогой набор инструментов "Made in USA". Сидя на полу, вы бессмысленно перебираете блестящие инструменты, ломая голову, какой ключ выбрать — 7/8 дюйма, 29/32 или 15/16? И вы в уме переводите дюймы в миллиметры, и у вас ум заходит за разум. Но в итоге ключ все равно будет либо болтаться на гайке, либо не налезать на нее. То есть, для экспорта в страны третьего мира тема "The Russians Did It" ("Русские сделали это") вообще не предназначалась. Однако неожиданно она пригодилась в Европе, когда потребовалось выстроить страны ЕС в одну шеренгу и отправить на фронт борьбы с "ростом влияния России". Ну, знаете, это когда надо выступить против проекта газопровода "Северный поток-2", чтобы США могли спокойно торговать в Европе своим сжиженным газом. И с тех пор "вмешательство России в выборы" стало обязательным номером программы не только на пространствах Европы, но и для любой прозападной партии в постсоветских странах. Например, в Литве парламентские выборы будут только в мае 2019 года. Но Reuters уже сейчас бьет тревогу: "Вероятно, что Россия попытается изменить ход выборов с помощью информационных и киберметодов!", — ссылаясь при этом на некие секретные изыскания литовской разведки. Ужасы тайной оккупации В реалиях Молдовы, где основные предвыборные технологии в последнее время — это раздача макарон и пакетов с гречкой, украшенных партийной символикой, слово "киберметоды" — это как-то слишком. Молдавский политик, колеблющийся в соответствии с генеральной линией Госдепартамента США, еще способен в телеэфире осудить "возможное вмешательство России в выборы". Но что говорить дальше и как развить тему, он абсолютно не представляет. В итоге за молдавских политиков приходится отдуваться американским конгрессменам. Среди последних упражнений на тему российского вмешательства — статья Марквейна Маллина, члена Конгресса США от штата Оклахома в газете "The Hill". Газета "The Hill", публикация из которой разошлась десятками заголовков по молдавским изданиям, - это на самом деле нечто вроде ведомственной "Парламентской газеты". С могучим тиражом в 24 тысячи экземпляров. У молдавской "Комсомолки", например, тираж куда больше. Публикуют там в основном всякие штучки, интересные для людей, что работают вокруг да около Капитолийского холма — клерков, членов комитетов и сотрудников аппарата Конгресса. Прозападная пресса в Кишиневе с удовольствием выдернула в заголовок наиболее, так сказать, выпуклый тезис из статьи конгрессмена: "Россия наращивает агрессивные усилия по тайной оккупации Молдовы". Вот это да. Как говорил персонаж Леонардо Ди Каприо в фильме "Джанго освобожденный": "Господа, поначалу мне было любопытно. Но сейчас вы захватили мое внимание". А дальше, господа, там в статье треш, угар и волосы дыбом. Глаза выхватывают фразы типа "военные президента Путина занимают 12 процентов территории Молдавии" и "Ожидая, что союзники помогут [...] если это необходимо, силой оружия, захватываемое государство оказывается застигнутым врасплох в военном отношении". Прочитав статью, невозможно удержаться от возгласа в адрес господина Маллина, вслед за героями американских анекдотов, — "Вы что, из Оклахомы?" Этот штат в мегаполисах США считается символом американской глубинки, а его жители постоянно подвергаются добрым, беззлобным шуткам, обыгрывающим неторопливость ума у сельских жителей. Боец ММА против российской угрозы И в общем, знаете, может быть, это даже и уместный возглас. Мы с большим уважением относимся к избирателям из Оклахомы, которые делегировали в Конгресс США господина Марквейна Маллина. Но при этом скромно заметим, что мистер Маллин до того, как стать конгрессменом, был известен преимущественно как боец ММА. В Конгрессе он занимался в последнее время в основном продвижением поправок к актам относительно промоушена в ММА, а также выступал против абортов и социальных программ в области образования и здравоохранения. Оно, конечно, удивительно наблюдать, как у человека внезапно просыпаются таланты в области внешней политики и открывается глубокое знание реалий далекой Молдовы, о которой конгрессмен вряд ли знал до того, как помощники показали ему нашу страну на карте. Но пожалуйста, нельзя ли оставить Молдову в покое со всеми этими вашими "оккупациями" и "силой оружия"? Здесь вас не поймут. Тут вам не Оклахома, знаете. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Александр Исаев

sputnik Наш канал в Telegram Количество просмотров: 276 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости