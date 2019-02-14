Два рецепта вкусных десертов ко Дню святого Валентина

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Семья
Один попроще – для приготовления мужской частью аудитории, а второй – посложнее, для наших волшебниц-дам.
Сливочно-шоколадный десерт «Тирамису»
Ингредиенты:
сливки 35% жирности Incomlac - 300 г
печенье песочное - 250 г
маскарпоне 40% жирности Prodlacta - 250 г
какао (напиток) - 1 стакан
сахарная пудра - 1/2 стакана
ликер шоколадный - 1/4 стакана
Печенье поштучно окунуть в какао и уложить вдоль стенок бокалов или креманок. Взбить сливки до крепких, устойчивых пиков. Добавить к ним маскарпоне, ликер и сахар. Массу перемешать и разложить по креманкам.
Закрыть десерт пленкой и убрать в холодильник на всю ночь. Cливочно-шоколадный десерт «Тирамису» перед подачей полить ликером и присыпать тертым шоколадом.
Бисквитный торт с маскарпоне
Ингредиенты для теста:
Мука – 150 г
Яйца – 6 шт
Сахар – 150 г
Разрыхлитель – 5 г
Соль – щепотка
Ванильный сахар – 10 г
Разбить 6 яиц, Добавить щепотку соли, ванильный сахар и сахарный песок – взбить миксером до белой, пышной и устойчивой массы. Просеять туда муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая сверху вниз. Выпекать бисквит 40-50 минут при температуре 180 C.
Крем для торта:
сливки 35% жирности Incomlac - 600 г
маскарпоне 40% жирности Prodlacta - 300 г
сахар - 150 г
ванильный сахар - 10 г
Смешанные ингредиенты взбить до пышного крема. Остывший бисквит разрезать на 3 ровных коржа и смазать кремом, сверху украсить тертым шоколадом.
Приятного аппетита!
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