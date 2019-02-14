Два рецепта вкусных десертов ко Дню святого Валентина

Один попроще – для приготовления мужской частью аудитории, а второй – посложнее, для наших волшебниц-дам.

Сливочно-шоколадный десерт «Тирамису»

Ингредиенты:

сливки 35% жирности Incomlac - 300 г

печенье песочное - 250 г

маскарпоне 40% жирности Prodlacta - 250 г

какао (напиток) - 1 стакан

сахарная пудра - 1/2 стакана

ликер шоколадный - 1/4 стакана

Печенье поштучно окунуть в какао и уложить вдоль стенок бокалов или креманок. Взбить сливки до крепких, устойчивых пиков. Добавить к ним маскарпоне, ликер и сахар. Массу перемешать и разложить по креманкам.

Закрыть десерт пленкой и убрать в холодильник на всю ночь. Cливочно-шоколадный десерт «Тирамису» перед подачей полить ликером и присыпать тертым шоколадом.

Бисквитный торт с маскарпоне

Ингредиенты для теста:

Мука – 150 г

Яйца – 6 шт

Сахар – 150 г

Разрыхлитель – 5 г

Соль – щепотка

Ванильный сахар – 10 г

Разбить 6 яиц, Добавить щепотку соли, ванильный сахар и сахарный песок – взбить миксером до белой, пышной и устойчивой массы. Просеять туда муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая сверху вниз. Выпекать бисквит 40-50 минут при температуре 180 C.

Крем для торта:

сливки 35% жирности Incomlac - 600 г

маскарпоне 40% жирности Prodlacta - 300 г

сахар - 150 г

ванильный сахар - 10 г

Смешанные ингредиенты взбить до пышного крема. Остывший бисквит разрезать на 3 ровных коржа и смазать кремом, сверху украсить тертым шоколадом.

Приятного аппетита!

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