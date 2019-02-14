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Общество
Гранитная лестница в Валя Морилор будет готова в июле
13.02.2019

На прошлой неделе были возобновлены работы по реконструкции гранитной лестницы парка Валя Морилор. На сегодняшний день выполнено 60% работ. Ввод в эксплуатацию лестницы запланирован на июль, передает IPN.

Муниципалитет сообщит в пресс-релизе, что в настоящее время на объекте устанавливаются тротуары для дождевой воды. Параллельно ведутся подготовительные работы по отливке последней ступени несущих и калибровочных стен гранитных плит для гальванического покрытия.

Реконструкция гранитной лестницы началась в июне 2018 года на основе гранта в размере около 19 миллионов леев, предоставленного местным советом 1-го сектора муниципия Бухареста (Румыния). Вклад муниципия Кишинэу составляет 5% от стоимости проекта.


 
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