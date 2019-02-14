Шокирующие подробности: Куда Платон потратил часть средств, украденных из молдавских банков

Часть средств, выведенных из молдавских банков и отмытых через российский Ландромат в 2010-2014 годах, рейдер №1 в СНГ Вячеслав Платон использовал для покупки финансовых учреждений в России. Через них он продолжил отмывать деньги на Западе. Об этом говорится в новом расследовании журналистов портала Zeppelin.

Согласно так называемому "Руководству для рейдеров" - записям в телефоне Платона, который попал к журналистам, новую мошенническую схему он задумал в 2014 году перед парламентскими выборами в нашей стране, и спустя два месяца после разоблачения Ландромата. Отмывание денег для российских спецслужб продолжилось уже под другим названием - "Немецко-молдавская прачечная" или "МяCо".

В новой схеме Платон снова задействовал владельца банка "Балтика" Олега Власова по прозвищу Бандерас. Его финансовое учреждение отмыло через Moldindconbank Платона два миллиарда долларов из России. Кроме того, Бандерас был причастен к отмыванию денег предприятия Российские железные дороги, а также разорению банка "Енисей" и одного из пенсионных фондов.

В расследовании также говорится, что при посредничестве Григория Карамалака и с помощью фиктивного кредита в 90 миллионов рублей Платон стал владельцем московского OLMA-банка. Сумму выплатили в три транша, используя средства "Траст Комерцбанка". Туда они попали из BEM и Ландромата.

Позже рейдер №1 в СНГ при поддержке Власова, располагающего связями во многих контролирующих структурах России, запланировал захват "Промсбербанка" и одной из кредитных компаний. В ход тоже пошли деньги, выведенные из BEM. Отчитываться о деятельности не пришлось, благодаря связям Власова в Центробанке России.

В 2015 году российский Национальный банк лишил "Промсбербанк" лицензии. В отношении OLMA-банка были введены ограничения, а через год, вскоре после ареста его владельца - Вячеслава Платона, он обанкротился.

Напомним, в Молдове Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы.