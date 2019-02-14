Андриан Канду призвал главу государства прекратить издевательство, а Павел Филип осудил Додона, который забыл нормы морали

Молдавские пилоты, освобожденные в Афганистане, стали заложниками предвыборной пиар кампании Игоря Додона. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду. По его словам, всех, кто причастен к этой акции, нужно привлечь к ответственности. Он призвал главу государства прекратить издевательства над летчиками, и как можно скорее доставить их на родину.

Спикер написал в фэйсбуке, что был шокирован, узнав, что делегации Министерства иностранных дел Молдовы, которая отправилась за пилотами, до сих пор не удалось с ними встретиться. Он обвинил Игоря Додона в том, что тот удерживает летчиков в Москве, чтобы, вернувшись через пару дней из Германии, выставить себя их спасителем.

"В это трудно поверить, но молдавская делегация, которая представляет наши власти, так и не получила доступ к своим гражданам. Ее гоняют из стороны в сторону. Как-будто они ждут некого спасителя, который придет и освободит заложников. Все, что мы наблюдаем сейчас, это не что иное как пиар кампания Игоря Додона, которого мне трудно назвать президентом", - отметил спикер на своей странице в соцсети.

От потребовал, чтобы тот прекратил лгать и поставил точку в этой истории. По словам Канду, Додон показал насколько он циничен, как мало для него значат граждане Молдовы и насколько он дорожит своим имиджем.

Как выяснилось, молдавские пилоты находятся в Москве под опекой неправительственной организации, которая принадлежит сыну генерального прокурору России Игорю Чайке. Он также является сопредседателем ассоциации "Деловая Россия", которая продвигает проекты Кремля в поддержку Игоря Додона. Чайка несколько раз посещал и Тирасполь, где встречался с лидер приднестровского региона Вадимом Красносельским.

Осудил действия главы государства и премьер Павел Филип. По его словам, Додон, в погоне за политическим капиталом, забыл о морали.

"Говорил кто-то, что Россия была замешана в этом, но непонятно как, а теперь ситуация прояснилась. Эти методы, которые используются для наращивания политического капитала, не входят ни в никакие моральные рамки", - сказал премьер-министр Павел Филип.

В администрации президента реакцию председателя парламента назвали неадекватной. В пресс-релизе учреждения отмечается, что решении о расследовании по этому делу в отношении главы государства - неоправданно и политизировано.

Ранее Генеральная прокуратура подтвердила, что возвращение пилотов Лионела Буруянэ и Михая Крихана затянулось из-за вмешательства в переговоры об их освобождении.

Напомним, молдавские летчики были захвачены талибами в ноябре 2015 года, после того как те сбили самолет молдавской компании.