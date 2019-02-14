Более 3 тыс. кубометров фекалий из Сорок ежедневно сливаются в Днестр

Сорочанам надоело терпеть нечистоты. В Сороках до сих пор нет собственных очистных сооружений - в городе вынуждены ежедневно сливать в реку Днестр более 3 000 кубометров нечистот. Об этом нам сообщил один из сотрудников местного подразделения Regie Apa Canal.

Эта ситуация провоцирует экологическую катастрофу и ставит под угрозу жизни тысяч обычных граждан. Об этом известно давно, но мы решили разобраться - есть ли перспективы что-то изменить.

До 1990 года Сороки находились на обслуживании очистных сооружений в населенном пункте Цекиновка, на украинской стороне реки Днестр. Добротно отстроенная система канализации проходила под рекой, и огромные трубы перерабатывали все отходы жизнедеятельности городка населением в 23 000 человек.

В 1990 году Сороки остались сами по себе так как Цекиновка по определенным причинам отказалась обслуживать город. С тех пор целый городок обходится без очистных сооружений. Решение было найдено мгновенно - экскременты направили в многострадальную реку Днестр.

На данный момент вдоль берега существует 4 сливных канала, по которым в течение 29 лет ежедневно в реку сливаются нечистоты города, в котором проживают около 23 тыс. человек. К этим сливам можно присовокупить химические отходы заводов, фабрик, государственных и учебных учреждений, автомоек и т. д. В реку сливается абсолютно все.

Несколько сливных каналов находятся в непосредственной близости от знаменитой Сорокской крепости, и нередко туристы вынуждены дышать миазмами нечистот, которые ветер доносит до самых стен средневекового бастиона.

Жители близлежащих кварталов, которые когда-то гордились тем, что живут на самом берегу Днестра под крепостью, сейчас также вынуждены дышать этими кошмарными «ароматами». Некоторые пытались продать дома, но безуспешно.

Помимо этого, слитые нечистоты провоцируют экологическую катастрофу и ставят под угрозу жизнь сотен тысяч граждан. В первую очередь речь идет о тех, кто проживает на берегу Днестра вниз по течению, вплоть до низовья. Все они берут воду из колодцев и родников, так или иначе связанных с рекой.

Сами жители Сорок пьют воду «с холмов», которая приходит к ним из Косэуць, или роют артезианские колодцы у себя во дворах. Правда, вода очень плохого качества, страдают зубы.

Не менее тревожен другой факт – днестровскую воду потребляет весь Кишинев, и только сами специалисты могут сказать, насколько хорошо эта вода очищается, прежде чем попасть в дома жителей столицы. Хотя в Apa Canal уверяют в том, что система очистки воды включает в себя несколько этапов.

В этой воде купаются отдыхающие в лагерях и на базах отдыха. К примеру, зону отдыха в Вадул-луй-Водэ ежегодно посещают тысячи людей, и все они купаются в воде из той самой реки.

Еще один не менее ужасающий факт связан с живой рыбой, что предприимчивые граждане вылавливают вниз по течению.

По словам жителей, проживающих в регионе, слив продуктов жизнедеятельности спровоцировал бурный рост определенных видов рыб, что питаются всем этим. Сами местные ни за что не будут употреблять эту рыбу в пищу – она разваливается в руках при чистке чешуи, рассыпается во время приготовления. Но самое страшное – в ней кишмя кишат различные виды гельминтов!

Предприимчивые граждане вылавливают эту рыбу в больших объемах и везут ее на продажу в Кишинев. И всегда есть определенная доля риска, что живая рыба, купленная на каком-то из столичных рынков, была выловлена всего в нескольких километрах ниже по течению от Сорок.

Как реагируют власти Сорок

Сами власти Сорок обеспокоены отсутствием очистных сооружений не меньше рядовых граждан.

Журналист «Блокнота Молдовы» связалась с руководством города, чтоб получить комментарий по поводу этих фактов.

Вице-примар по инфраструктуре Михаил Грабчук разъяснил, почему создалась и все еще продолжается такая катастрофическая ситуация.

- Поверьте, мы озабочены всей этой ситуацией не меньше наших граждан. Мы видим, как на протяжении многих лет разрушается флора и фауна прибрежной полосы вдоль Днестра. Знаем, как рискуют здоровьем жители сел на реке, которые потребляют питьевую воду из колодцев и родников. Несколько лет назад мы подготовили проект по строительству очистных сооружений, которые соответствуют самым современным требованиям. Вопрос в другом – примэрия Сорок не способна выделить 9 миллионов евро на строительство, таких денег просто нет, - рассказал вице-примар.

По словам чиновника, несколько лет назад приезжали представители частной компании из Словении, заинтересовавшись проектом строительства очистных сооружений. Но несмотря на несколько встреч и обещаний со стороны словенцев, проект так и остался на бумаге, а сами иностранные инвесторы исчезли.

- Мы готовы приступить к строительству хоть завтра. Уже есть выделенный участок с необходимой зоной отчуждения в 2 км - все, как полагается по стандарту. Сам проект соответствует последним мировым стандартам. Все, что нам нужно – помощь правительства Республики Молдова, - подчеркнул Михаил Грабчук.

По его словам, после строительства очистных сооружений в течение двух, максимум трех лет воды реки очистятся, вода опять станет прозрачной, и в ней можно будет купаться взрослым и детям, не опасаясь за свое здоровье.

Что должно случиться, чтоб теперь правительство вспомнило о том, что целый городок на севере республики уже 30 лет живет без очистных сооружений и ежедневно сливает в единственную реку страны тонны фекалий и нечистот? И сотни тысяч рядовых граждан потребляют эту воду, моются в ней, готовят пищу и купаются.