«Воплотила в жизнь еще одну мечту из своего списка»: Молдавская певица Оля Тира отправилась в очередное путешествие

На этот раз исполнительница выбрала менее экзотическое направление.

Похоже, что Оля Тира долго сидеть на одном месте совсем не привыкла. Певица успела побывать на экзотических курортах Бали. Недавно вернулась из путешествия по Вьетнаму. И теперь снова отправилась в дорогу. Правда, на этот раз выбрала не экзотическое направление, а полетела в Германию

«В сознательном детстве я часто мечтала, как путешествую по всему миру, хотя на тот момент не было такой возможности, (даже выехать в соседнюю Украину или Румынию)

Сейчас же когда такая возможность есть, я с нетерпением жду каждую поездку, так как состояние полёта, меня окрыляет!

Певица призналась, что в детстве не было возможности путешествовать

Да, я люблю летать! И как не странно, именно в небе мне приходят различные интересные идеи, я пишу стихи и музыку! Невероятные ощущения?! Ну и конечно же, меня очень радует «смена картинки», возможность познакомится с интересными людьми и впитать вибрации старинных городов и природы в которую они погружены!», - призналась Оля Тира.

На фоне замка Нойшванштайн

Знаменитость отметила, что давно хотела побывать в Германии. Особенно в замке Нойшванштайн.

«Я гуляла по улочкам маленьких городов и наслаждалась волшебной атмосферой», - рассказала певица.

Прогулки по городкам Германии

ЛИДИЯ ТКАЧ