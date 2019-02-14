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Интересное
Дан Балан «зажёг» на конкурсе «Голос Украины»
13.02.2019

Ни один выпуск телешоу «Голос Украины» не обходится без незапланированного и яркого выступления Дана Балана.

На этот раз его покорил участник, который исполнил хит «I’m sexy and I know it». Артем является членом команды Дана и он, как настоящий наставник, высказал желание спеть и станцевать вместе со своим учеником.

Выступление получилось действительно ярким и зажигательным, двое певцов не только отлично спели вместе, но и станцевали, передает noi.md.

Напомним, что во время прошлого выпуска молдаванка исполнила на конкурсе «Голос Украины» в каком-то роде легендарную песню «Dragostea din tei», чем и покорила Дана Балана.

Они вдвоем спели «Dragostea din tei», порадовав и других судей, и зрителей отличным сочетанием голосов.


 
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