Дан Балан «зажёг» на конкурсе «Голос Украины»

Ни один выпуск телешоу «Голос Украины» не обходится без незапланированного и яркого выступления Дана Балана.

На этот раз его покорил участник, который исполнил хит «I’m sexy and I know it». Артем является членом команды Дана и он, как настоящий наставник, высказал желание спеть и станцевать вместе со своим учеником.

Выступление получилось действительно ярким и зажигательным, двое певцов не только отлично спели вместе, но и станцевали, передает noi.md.

Напомним, что во время прошлого выпуска молдаванка исполнила на конкурсе «Голос Украины» в каком-то роде легендарную песню «Dragostea din tei», чем и покорила Дана Балана.

Они вдвоем спели «Dragostea din tei», порадовав и других судей, и зрителей отличным сочетанием голосов.