Редактор "Кто хочет стать миллионером?" о заявлениях Друзя: Все-таки Сиднев был в этом замешан.

Редактор телешоу Илья Бер, обвинивший магистра «Что? Где? Когда?» в коррупции, считает, что правда на его стороне.

Дождавшись глубокой ночи, магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь прервал молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес. Напомним, во вторник, 12 февраля главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» (Первый канал) Илья Бер заявил, что знаток пытался его подкупить: требовал заранее ответы на вопросы, чтобы точно выиграть в викторине и затем поделить денежный выигрыш. Телефонные переговоры с магистром Илья Бер записал на диктофон и выложил в публичный доступ.

Комментарий Александра Друзя появился на сайте РБК в половине четвертого утра 13 февраля: «Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша. Я удивился и даже восхитился этой наглости». Друзь, по его словам, решил посмотреть, насколько «насколько далеко может пойти этот человек» и заявил, что «старательно ему подыграл». Друзь также сообщил, что знал правильный ответ на финальный вопрос, но позволил Сидневу ответить неправильно, чтобы ни в коем случае не выиграть приз - 3 млн рублей. «Я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось», - сказал Друзь.

Александр Друзь прокомментировал скандал через несколько часов после появления обвинений.

Также заговорил магистр ЧГК Виктор Сиднев, вместе с которым Друзь принял участие в телевикторине (эфир состоялся 22 декабря прошлого года). В комментарии РБК он рассказал, что Друзь «...мне сразу сообщил, что ему звонил Бер и предложил сдать вопросы в обмен на часть выигрыша. Я ответил, что мы в этом участвовать не будем и чтобы Саша ни в коем случае не звонил Беру по этому поводу». Сиднев, с его слов, не знал правильных ответов, которые Друзь получил от Бера, но был в курсе, что напарник их получил. «Мы решили ехать на съемку и решать, что делать, уже на месте», - рассказал Сиднев. На съемке же выяснилось, что самые сложные вопросы оказались другими — не теми, что Бер передал Друзю. Сиднев считает, что цель Бера - «дискредитация лично Друзя».

Компания «Игра-ТВ» пока не делала официальных заявлений по поводу скандала, в котором замешаны два ведущих знатока «Что? Где? Когда?». Первый канал проводит внутреннюю проверку.

ЗВОНОК ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Илья Бер:

«Он весь день молчал, потому что правду говорить сложно»

«КП» попросила редактора викторины «Кто хочет стать миллионером?» прокомментировать заявления Александра Друзя и Виктора Сиднева, которые обвинили его в махинациях.

- Что скажете?

- Посмотрите на мой пост - на первый же вопрос, который, как я написал, мне могут задать и сравните с тем, что говорит Друзь! (см. цитату «Дословно» из заявления Ильи Бера ниже. - Авт.).

- То есть ваш ответ «читайте мой пост, там все написано»? Но теперь мяч на вашей стороне поля.

- С одной стороны - пост с доказательствами, а с другой - сообщение «не виноватая я, мамой клянусь». Хорошо, это можно считать ответным ходом. Вы хоть какую-то новую информацию [из комментариев Друзя и Сиднева] узнали? Я узнал. И эта информация меня чрезвычайно расстроила. Я узнал, что все-таки Сиднев тоже был [в этом] замешан. Это очень грустно, в этом человеке я тоже ошибался. Не тоже — в Друзе-то я не ошибался! А больше ничего нового вы там не увидели. Вы увидели сложные психологические этюды про то, что «ну, конечно, я знал правильный ответ, но не сказал». И потом тоже ничего никому не сказал, кроме Сиднева — ни до, ни во время, ни после. И вчера весь день молчал. Правду же говорить очень сложно, это целый день надо подумать, как ее сказать. Мне кажется, это детский лепет.

ДОСЛОВНО

Фрагмент заявления главного редактора программы «Что? Где? Когда?» Ильи Бера:

«Ответы на пока не заданные вопросы и мысли, которые у вас вполне могут возникнуть:

1) Ты же сам подставил Друзя, спровоцировал его, ты и есть главный злодей в этой истории.

К сожалению, я не могу доказать, что инициатива исходила от него, хотя это так. Поэтому это остается вопросом веры. Однако любой нормальный приличный игрок, а тем более игрок с такими заслугами и послужным списком, послал бы меня с такой моей инициативой далеко и надолго. А возможно и сам написал бы на меня заявление (был бы абсолютно прав). Показательно опять же, что никогда подобных ситуаций у меня в работе и жизни не случалось».

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст

СЕРГЕЙ ЕФИМОВ