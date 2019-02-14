Они советуют пешеходам, которым надоело жить, лучше стать донорами, а полиции — наказывать не только водителей, но и пешеходов.

Несколько минут назад в Кишиневе, на Ботанике, произошло ДТП. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Дечебал, в районе магазина «Варна». Буквально в нескольких метрах от места ДТП, выше, есть светофор и пешеходный переход. Ниже тоже есть, чуть подальше! Почему человек, который переходил дорогу в неположенном месте и оказался сбитым, не дошел до пешеходных переходов, неизвестно. Сообщается, что он жив.

Фотографию с места происшествия разместил в группе Фэйсбука «Город без маршруток» житель Кишинева. За считанные минуты прокомментировали фотографию сотни пользователей. Люди негодуют: «Из-за оленей, переходящих дорогу в неположенном месте, страдают люди...», «Закон надо менять, почему водитель должен за оленей отвечать?!», «Короче, уважаемые смертники! Хотите перебежать дорогу и попасть под колеса? Идите лучше донорами в госпитали, там будут вам рады. Не надо подставлять нормальных жителей этой планеты! Имбицилы...»

Кто-то написал, что пешеходом был некий дедушка. Но разве это что-то меняет? Даже то, что дедушке трудно дойти до пешеходного перехода? Разве это дает ему право создавать аварийную ситуацию на дороге, угрозу для жизни других людей?

На этом участке дороги, кстати, очень интенсивное движение. Там находится остановка, транспорт — в два ряда в одну сторону, в два — в другую, видимость плохая, особенно ночью. А переходят там дорогу, несмотря на наличие пешеходного перехода совсем рядом, не только дедушки, а много разных людей, в том числе мамы с детьми.

Кто-то отметил, что ответственность всегда лежит на водителе. Мол, пешеход может себе позволить перебегать дорогу в неположенном месте, но водитель, в свою очередь, должен быть внимателен. Должен, да! Но водитель — тоже человек и видит ситуацию на дороге в меру своих способностей человека, а не робота.

Хорошо известно, что на наших дорогах много лихачей. Но в данном случае речь идет не о лихачестве, а о переходе пассажиром дороги в неположенном месте. Каким бы не был внимательным водитель, как бы не соблюдал правила дорожного движения, вполне возможно, что избежать такой ситуации водитель бы не смог. При этом, даже если он не виноват, а виноват пешеход, трудно представить какой стресс он вынужден пережить. Я не говорю конкретно про этот случай, поскольку все обстоятельства ДТП пока не выяснены, а имею ввиду в целом ситуации, когда пешеход безнаказанно нарушает правила дорожного движения и создает ситуацию, которая может закончиться страшно как для него, так и для неповинных людей.

Что делать? Наказывать пешеходов. Следить не только за водителями, но и за пешеходами. Помню, как в 80-х годах нас с мамой в Кишиневе остановил полицейский, тогда еще милиционер. Мы переходили дорогу на красный свет. Он отвел нас в какой-то автобус и долго ругал. Мы объясняли ему, что просто очень торопились в цирк, на представление самого Олега Попова! Кое-как отпустил. Олега Попова не помню, а милиционера — помню до сих пор. И не перехожу дорогу на красный свет, разумеется.

ЛИДИЯ ТКАЧ