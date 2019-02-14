Соседи о 80-летней лежачей пенсионерке из Молдовы: «Родственники ждут, когда она умрет

Иордания Казмалы от истощения передвигается только на четвереньках, «скорая» к ней не приезжает, в квартире нет света из-за отсутствия лампочек и перекрыт газ.

Этот пост опубликовал в соцсетях житель Бельц Владимир Лысенко: «Срочно! Больного человека бросили умирать! Соседка в моем доме Казмалы Иордания, уже старенькая совсем. Знаю ее с малых лет. Родственники из Бельц, а конкретно Казмалы Вероника Георгиевна и Михаил, оформили опекунство над ней. Пару месяцев делали вид, что заботятся, а теперь просто бросили умирать человека.

Забрали все ее документы, ее пенсию на себя переоформили. И уже который месяц не появляются. Женщине уже нечего кушать, она не может передвигаться сама. Газа в квартире нет, опекунша вызывала газовщиков, чтобы перекрыли. Электричество - одна лампочка и то синего цвета в туалете. Жаба задушила поставить нормальную своему же родственнику. Смеситель почти не работает, унитаз тоже.

В поликлинике ее сняли с учета, к ней даже врач семейный не может с поликлиники прийти. Ждут пока умрет, чтобы забрать квартиру. Такие мрази просто слов нет. Чтоб они, твари, также доживали свои дни. «Скорая» даже не захотела укол поставить, типа без документов нельзя. Соседи, как могут помогают, но этого не достаточно. Фото не для слабонервных

Газа в квартире нет

Неравнодушные пользователи соцсетей тут же отозвались на этот крик о помощи и уже собирают помощь для бабушки Иордании Казмалы.

Мы связались и поговорили с Владимиром.

- Я живу в этом же доме и бабушку знаю с детства, моя мама с ней работала, - рассказал нам Владимир. - Я ничего не приукрашивал. Человека просто бросили... Ладно, вы взяли себе квартиру, так хоть о человеке позаботьтесь! Эта ситуация длится уже пару месяцев, никто там из опекунов не появлялся. Пенсию она не получает, «скорая» несколько дней назад приезжала, врач сказал, что раз нет документов, он ей не может даже укол сделать. Подкармливаем ее, моя мама ей приносит поесть, другая соседка... Если бы это, она, по сути, уже умерла бы с голоду.

Смеситель почти не работает, унитаз тоже

- Опекуны кем приходятся Иордании Казмалы?

- По-моему, это жена то ли племянника, то ли еще кого-то. Племянник, кажется, уже умер. Детей у нее не было. Есть племянница, она живет в Белоруссии, она не может приехать. С Украины приехал другой племянник, он переночевал у меня. Он разбирается, чистит квартиру, приводит в порядок, лампочки уже вкрутил. Бабушка еле-еле передвигается, на коленках. Все болит, видимо, истощение организма. Сегодня утром мы спустились в квартиру бабушки с ее племянником, Смотрим, в квартире уже другие люди. Меня спрашивают: «Кто ты?», отвечаю, что сосед. Он мне начал угрожать, что привлечет к суду за клевету...

ЛЕОНИД РЯБКОВ