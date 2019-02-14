Сопредседатель избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе уверен в "падении антинародного режима после парламентских выборов".

Как передает "ИНФОТАГ", об этом написал в обращении к гражданам в социальных сетях, отметив, что "нынешнюю ситуацию в Молдове характеризуют бедность, тотальная коррупция, и страдание большинства жителей, где нет места закону и достоинству, ворам достаются миллиарды, а население еле сводит концы с концами".

"Но на выборах примара Кишинева (на которых победил Нэстасе, но результаты были аннулированы решением суда и ЦИКа - "И."), граждане доказали, что манипуляцию, дезинформацию и ложь можно победить. Однако олигархи и преступники, находящиеся у власти, украли голоса избирателей, проигнорировали волеизъявление народа", - считает оппозиционер.

Он призвал сограждан не терять веры и дважды проголосовать за ACUM (по национальному и одномандатным округам - "И."), с тем, чтобы "обеспечить фундаментальные изменения в республике".

"С помощью массового участия в выборах народ вернет себе власть и начнется возрождение любимой Молдовы", - уверен Нэстасе.