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МИД Молдавии потребовал отозвать посла из России
13.02.2019

Министерство иностранных дел Молдавии попросило правительство страны отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу. Об этом сообщает молдавское издание Omega со ссылкой на пресс-секретаря МИДа Александра Ройтмана.

Причины такого решения пока неизвестны. Ранее 13 февраля МИД Молдавии вручил ноту протеста российскому послу Олегу Васнецову. Ведомство заявило, что Россия удерживает молдавских летчиков Иона Буруянэ и Михаила Крихана, которых освободили из плена в Афганистане и доставили в Москву.

Боевики движения «Талибан» сбили молдавский вертолет в ноябре 2015 года. Пилоты провели в плену почти три с половиной года. В феврале 2019 года их освободили и доставили в московскую больницу. МИД Молдавии заявил, что Россия не сообщает, где и в каком состоянии находятся пилоты.


 
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