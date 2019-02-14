Срочно: правительство РМ отзывает молдавского посла из Москвы

Власти готовы раскручивать маховик конфликта и дальше. "Наездом" на президента за то, что он способствовал освобождению молдавских граждан из страшного афганского плена, власти не ограничились - только что стало известно, что правительство решило усугубить конфликт и пошло на отзыв молдавского посла из Москвы. В самое ближайшее время Андрей Негуца вернётся в Кишинёв.

Проект решения на эту тему подготовило министерство иностранных дел и европейской интеграции, которое представило его для утверждения в правительство. Пресс-секретарь министерства Александр Ройтман уже подтвердил эту новость. При этом об официальных причинах такого решения ничего не сообщается, по информации omg.md.

Как нетрудно догадаться, причиной обострения отношений стала тема с освобождением молдавских пилотов из плена в Афганистане - когда оказалось, что за более чем три года правительство со своими "верными партнёрами" не смогло ничего сделать, а вот Москва, наоборот, помогла, "проевропейская" гильдия пошла ва-банк, растаптывая, словно слон в посудной лавке, все усилия по нормализации отношений с РФ.

Потом эти же люди, когда им будет выгодно, скажут, что они "двумя руками за хорошие отношения с Россией". Но вспомните их многочисленные опрометчивые, непродуманные, агрессивные поступки, наподобие этого - и не верьте пустым словам.