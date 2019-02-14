В Молдове отменили желтый код опасности по кори

Желтый код опасности по распространению кори в Молдове отменён: ситуация отслеживается в стандартном режиме.

Сегодня, 13 февраля, на заседании комиссии Минздрава по чрезвычайным ситуациям с участием специалистов Национального агентства общественного здоровья и руководства медучреждений был отменен желтый код опасности по кори. Это решение связано с нисходящей динамикой заболевания в республике.

Так, в декабре прошлого года было зарегистрировано 4 подтвержденных случая заболевания корью, в январе этого года – два, а в феврале – один подтвержденный случай заболевания корью и один - с подозрением на корь. Согласно данным Минздрава, уровень вакцинации по стране вырос до 95%. В этой связи желтый уровень опасности по кори решили отменить на национальном уровне. Ситуация отслеживается в стандартном режиме.

После трёх лет отсутствия в Молдове случаев заболевания корью (2015-2017 годах) в 2018 году в стране было зарегистрировано 340 случаев инфицирования, сообщает moldpres.md.

Опасную болезнь завезли в Молдову с территории Украины. Семья из Чадыр-Лунгского района гостила у родственников в городе Болград Одесской области. Здесь и произошел контакт с больным ребенком. После этого зараженные дети отправились с родителями в семейный лагерь в селе Новые Морены Унгенского района. На недельный отдых собрались представители религиозного течения, в подавляющем большинстве – многодетные семьи.

«Оранжевый» уровень опасности был введен в Молдове 20 августа прошлого года. Тогда же было принято решение о разработке национального плана по предотвращению распространения эпидемии с помощью вакцинирования детей и взрослых до 1 сентября.

Корь можно предотвратить только вакцинацией. В Республике Молдова вакцинация проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита и краснухи (ROR) в возрасте одного года, 6-7 лет и 14-15 лет. Вакцинация в Молдове проводится бесплатно.