Мы всегда с вами! - Юрий Хармелин поддержал Игоря Додона

Люди, которые столько лет лишь говорили о себе, по факту ничего хорошего для страны не сделали, считает заслуженный деятель образования Молдовы Юрий Хармелин.

В Молдове еще есть люди, у кого остались силы верить и надеяться. Об этом в открытом письме, адресованном президенту Молдовы Игорю Додону, написал художественный руководитель Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» Юрий Хармелин.

- Дорогой и уважаемый Игорь Николаевич! Для всей нашей страны сегодня настало непростое время, когда каждый должен определиться со своим собственным видением будущего. Это, конечно же, тяжело, учитывая то положение, в котором пребывают практически все наши граждане. Но есть ещё те, у кого остались силы верить и надеяться. Поэтому от всей души хочу пожелать Вам и Вашим единомышленникам удачи. Мы всегда с вами! - пишет Юрий Хармелин в письме, опубликованном «АиФ Молдовы».

Далее руководитель молодежного театра поясняет, что мы – это весь коллектив Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» (72 человека!), его преданные зрители, которых несколько тысяч, старшеклассники Кишиневского театрального лицея и их родители, которых более 400 человек, студенты театрального факультета и их родители, которых более 100 человек!

- Мы категорически против тех, кто хочет уничтожить государственность Молдовы, ее язык, ее историю, ее духовное наследие! – заявил Хармелин, добавив, что его род живёт в Кишиневе, как минимум, в девятом поколении.

- Я отдавал этой стране жизнь, не считаясь ни с чем, так же, как и мои родители! А те люди, которые столько лет лишь говорили о себе, по факту ничего хорошего для страны не сделали! Мы с Вами, Игорь Николаевич! Можете это письмо опубликовать, где посчитаете нужным. Мы не предаем друзей!!! – заявил руководитель молодежного драмтеатра.

Такое письмо направил президенту Молдовы заслуженный деятель образования Молдовы, доцент Юрий Хармелин – художественный руководитель Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз», директор Кишиневского театрального лицея, декан театрального факультета, кавалер Ордена Республики, ордена «Gloria Muncii», Мастер искусств Республики Молдова, обладатель «Медали Пушкина», Почетный гражданин Кишинева, лауреат высокой российской Премии имени Кирилла Лаврова, которой был удостоен весь театр «С улицы Роз».