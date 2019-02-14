Кружение разведывательного самолёта США у восточных границ РМ продолжается

Эта активность явно происходит не просто так. Американский самолёт-разведчик, который уже облетал границы ПМР в январе, вновь принялся за своё. Beech MC-12W Liberty оснащён специальным радиоэлектронным оборудованием, а также оптико-электронной системой с тепловизором, позволяющим вести слежку даже в условиях плотной облачности, сообщает point.md.

Помимо этого, разведчик оснащён лазерным дальномером и лазерной же подсветкой интересующих целей, телекамерой со сверхдлинным фокусом и другим специфическим оборудованием.

Характерно, что, судя по карте, самолёт облетает не просто всю восточную границу РМ, а конкретный сегмент от Тирасполя до села Колбасна, где, как известно, находится крупнейший артиллерийский склад во всей Европе, уже давно вызывающий нездоровый интерес "западных партнёров". Не исключено, что готовится провокация, связанная именно с этим складом.

Скорее всего, самолёт-разведчик базируется на базе ВВС США "Михаил Когылничану" в Констанце - как легко понять, из румынского в этой базе только название, всё остальное там американское, и обычно военные не пускают на такие базы никого, даже высшее руководство стран, в которых они расположены. Такова обратная сторона "сотрудничества с западными структурами".