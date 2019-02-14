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Президент Молдовы не считает обоснованными требования МИДЕИ об отзыве дипломата.
Президент Молдовы Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла Молдовы в России. В комментарии для агентства Sputnik глава государства заявил: "Указ не подпишу. Без указа отозвать невозможно".
"Отзывать послов это эксклюзивная прерогатива президента", — напомнил Додон.
Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Александр Ройтман заявил Sputnik, что министерство иностранных дел и европейской интеграции настаивает на отзыве посла Молдовы в России Андрея Негуцы.
Причины требования отозвать молдавского посла представитель МИДЕИ не уточнил
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