Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла Молдовы в России

Президент Молдовы не считает обоснованными требования МИДЕИ об отзыве дипломата.

Президент Молдовы Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла Молдовы в России. В комментарии для агентства Sputnik глава государства заявил: "Указ не подпишу. Без указа отозвать невозможно".

"Отзывать послов это эксклюзивная прерогатива президента", — напомнил Додон.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Александр Ройтман заявил Sputnik, что министерство иностранных дел и европейской интеграции настаивает на отзыве посла Молдовы в России Андрея Негуцы.

Причины требования отозвать молдавского посла представитель МИДЕИ не уточнил