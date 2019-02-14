Выборы в парламент Молдовы: или соблюдаем закон, или попадем в тюрьму

Избиратель и электоральный конкурент могут быть оштрафованы или даже угодить в тюрьму, если их уличат в фальсификации результатов выборов. Серьезный штраф или до двух лет тюрьмы грозит тем, кто станет соучастником фальсификации результатов голосования. Это предусматривает законодательство Молдовы.

За что можно получить суровое наказание

Согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, внушительный штраф и даже тюремный срок можно получить в следующих случаях:

за голосование без права на это;

за голосование два раза и более;

за то, что опустили в урну больше избирательных бюллетеней, чем положено;

за использование для голосования поддельного документа, удостоверяющего личность или поддельного избирательного бюллетеня.

За это можно получить штраф в размере от 550 до 750 условных единиц (27,5-37,5 тысячи леев или примерно 1,6-2,1 тысячи долларов США по текущему курсу Нацбанка Молдовы), или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 100 до 200 часов, или тюремный срок до 2 лет.

Фальсификация различными способами результатов голосования наказывается штрафом в размере от 650 до 850 у.е. (32,5 – 42,5 тысячи леев или 1,8-2,4 тысячи долларов США), или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет.

Уголовный кодекс предусматривает серьезное наказание и за подкуп избирателей. Так, предложение или предоставление избирателю денег, имущества, услуг или иных выгод с тем, чтобы побудить его к голосованию определенным образом в рамках выборов наказывается штрафом в размере от 550 до 850 у.е. (27,5 – 42,5 тысячи леев или 1,6-2,4 тысячи долларов США) или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет. А в случае юридического лица – штрафом в размере от 4000 до 6000 у.е. (200 – 300 тысяч леев или 11,6 – 17,5 тысячи долларов США) с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

К категории запрещенных товаров относятся спиртные напитки, табачные изделия и продукты питания. Не попадают под запрет следующее предметы - оплаченные за счет средств избирательного фонда материалы и предметы предвыборной агитации, на которых указаны фамилия и имя кандидата и соответственно наименование политической партии, знаки или символы конкурентов на выборах, – такие как плакаты, листовки, почтовые карточки, календари, тетради, открытки, ручки, зажигалки, спички, значки, бейджи, CD/DVD-диски, USB-флэшки, вымпелы, флаги, книги, пакеты, футболки, кепки, шарфы, галстуки, стоимость одной единицы которых не превышает двух условных единиц (100 леев или 5,8 доллара).

Выборы по-новому

Парламент Молдовы ХХ созыва утвердил осенью 2018 года поправки в Кодекс о выборах, касающихся электоральной агитации.

Так, агитация на избирательном участке или на его входе в день выборов запрещена. В тоже время депутаты решили отказаться от "дня тишины", который был накануне дня голосования.

Изменения коснулись и Кодекса о правонарушениях. Так, за продолжение агитации в день выборов на избирательном участке или на его входе для физлиц предусмотрен штраф от 750 до 1500 леев (43-87 долларов США), а для должностных лиц или электоральных конкурентов – 1750-2500 леев (102-145 доллара США).

До выборов осталось...

Парламентские выборы 24 февраля впервые пройдут по смешанной системе. Это значит, что 50 депутатов выберут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

В один день с парламентскими выборами в стране пройдет республиканский консультативный референдум. В рамках плебисцита гражданам предстоит ответить на два вопроса:

Согласны ли вы с сокращением числа депутатов парламента со 101 до 61?

Согласны ли вы с тем, чтобы народ мог отзывать (отправлять в отставку) депутатов, если они не выполняют свои обязанности соответствующим образом?

Каждый избиратель получит по четыре бюллетеня для голосования. В первом гражданам предстоит выбрать партию или электоральный блок, во втором – отдать голос за кандидата по одномандатному округу, а в оставшихся – ответить на два вопроса, вынесенных на плебисцит.