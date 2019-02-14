В Молдове 14 февраля не праздник сердец, а счастливый день для любовниц

День святого Валентина - это праздник не про любовь, а про несбывшиеся надежды, фальшь, обман и душевные травмы.

Ох, как же у нас в Молдове любят праздники, приживаются даже такие фальшивые, как День всех влюбленных — 14 февраля. Фальшивые, потому что ничего общего с любовью эта «заморская дрянь» не имеет общего. Только у нас об этом не принято говорить вслух, и уж тем более открыто заявлять о своей неприязни ко дню Святого Валентина, потому что тут же почитатели картонно-пластмассово-шоколадных сердечек объявят тебя циником, который не любит 14 февраля, просто потому что не встретил свою вторую половину и только завидует влюбленным сердцам. Признавайтесь, именно так вы подумали, прочитав первые строки!

Спешу разочаровать, не завидует, а просто называет вещи своими именами. В Молдове неофициальный официальный праздник День святого Валентина незаметно превратился в самый главный и счастливый день в году любовниц. Прыгать от счастья и поздравлять свою законную жену 14 февраля у нас как-то не принято, для этого все-таки есть 8 Марта. Тогда не уважить супругу хотя бы чахленьким букетиком цветочков не первой свежести и коробкой конфет или духов просто нельзя, ибо не простит и выпилит мозг.

А вот 14 февраля можно и пропустить, отделавшись стандартной фразой, мол, «Дорогая мне не нужен специальный день в году, чтобы показать, как сильно я тебя люблю», и чтобы уж точно бедолага ни в чем благоверного не заподозрила, вручить помятую «валентинку», ну или, на худой конец, приготовить яичницу в виде сердца! Знакомо?

14 февраля можно и пропустить Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

А тем временем любовница вашего ненаглядного опубликует в Инстаграме фоточку с огромным букетом цветов за несколько тысяч леев, который ей «любимый» от чистого сердца не лично подарил, а переложил эту задачу на курьера из службы доставки и осчастливил фирму крупным заказом. Об этом она непременно сообщит в подписи к фотографии, не подозревая, как на самом деле глупо и униженно выглядит. А потом еще одну фотографию опубликует с бокалом шампанского на съемной квартире и с подписью «Счастлива с любимым», только по понятным причинам никакого «любимого» на фото нет и не будет. Только дамы, поддавшись всеобщей истерии 14 февраля этого не понимают. Они видят счастливую девушку, которая день Святого Валентина отмечает, как положено.

Поэтому это больше праздник не про любовь, а про несбывшиеся надежды, фальшь и обман. Ну и про душевные травмы, конечно, причем не только у взрослых.

Детям тоже достается, к сожалению. Я отлично помню, как несколько лет назад 14 февраля моя младшая сестра вернулась из школы домой вся в слезах, с воплями о том, что она некрасивая и ее никто не любит. Причиной истерики стали «валентинки». Она видите ли получила «письмо любви» вовсе не от того мальчика, от которого хотела. Более того в совокупности этих пресловутых «валентинок» у нее оказалось на порядок меньше, чем у других девочек. Это, конечно, может показаться смешно, но в возрасте 13-14 лет - это трагедия и травма. Но почему-то учителя упорно отказываются это понимать и каждый год вывешивают в холле школы "почтовый ящик любви".

Еще один показательный пример. 14 февраля — это ведь не только признание любви по заказу, но еще и день массовых помолвок. Моя подруга отчаянно ждала в этот день, как ее благоверный, стоя на одном колене в лучшем ресторане города попросит ее «сделать его самым счастливым человеком» и выйти за него замуж (будь проклят Голливуд). Но вместо предложения подруга получила праздничный ужин дома и коробку духов. Подруга разорвала отношения с молодым человеком, которого любила, в тот же вечер. Кстати, он так и не понял почему!

Ну и в качестве послесловия для тех, кто готов меня закидать камнями, как когда-то в этот день закидывали самого Валентина. На Западе 13 февраля, прямо перед днем святого Валентина, отмечают официальный «День любовниц» (Mistress Day). Мужчины, ведущие «двойную жизнь», как правило, под предлогом задержки на работе (согласно опросам, проведенным западными СМИ) отмечают канун Дня всех влюбленных с любовницами, на которых опять же согласно опросам тратят на подарки по случаю 14 февраля в два раза больше, чем на жен.

У нас вряд ли такой день приживется, да и не нужен пока все так восхваляют День всех влюбленных.

ЛИДИЯ ТКАЧ