Операция по освобождению молдавских пилотов была проведена по политическим соображениям

Операция по освобождению молдавских пилотов, находящихся в заложниках с 2015 года в Афганистане, была проведена по политическим соображениям. Такое мнение высказал доктор истории Руслан Шевченко.

По его словам, можно считать, что двое молдаван даже не были освобождены, учитывая, что молдавские власти не знают места, где они находятся, и не имеют доступа к ним, передает IPN.

„Можно считать, что они не были освобождены, они все еще заключены в незнакомых для нас местах. По крайней мере, наши официальные лица не получили доступа в больницу или где они сейчас находятся, и не смогли поговорить с ними. Это показывает, что операция была сделана из чисто избирательных, политических соображений, не имеет никакого отношения к желанию освободить плотов. Преследуется чисто политическая цель, показать, что только глава государства защищает интересы граждан, и только от него зависит судьба этих пилотов”, - заявил Руслан Шевченко в ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal 2.

Доктор истории считает, что официальная версия российского государства по делу двух молдавских пилотов еще не разработана. „В настоящее время они не знают, что ответить руководству нашей страны”, - говорит Руслан Шевченко. По его словам, российские власти не могут в данный момент объяснить, где находятся два пилота, и каково их состояние. Он считает, что намеренно скрывается информация, связанная с пилотами, но отмечает, что без участия российских спецслужб эта операция, скорее всего, не была бы возможной.

По мнению Руслана Шевченко, вся эта ситуация, связанная с освобождением молдавских пилотов, является предвыборной акцией президента Игоря Додона.

Бывший замминистра внутренних дел Генадие Косован считает, что ограничение доступа к пилотам для молдавских властей является вопиющим нарушением международных норм, потому что именно Министерство иностранных дел является государственным учреждением, которое ведет переговоры и должно первым знать о судьбе граждан за рубежом.

Генадие Косован не исключает, что два пилота могут вернуться в Республику Молдова после парламентских выборов 24 февраля.

Президент Игорь Додон объявил 11 февраля на брифинге, что двое молдавских граждан, находящихся в заложниках с 2015 года в Афганистане, были освобождены. В настоящее время они находятся в московской больнице, а в конце недели будут доставлены в Республику Молдова. Глава государства добавил, что это удалось сделать благодаря участию руководства Российской Федерации в результате его обращения.

После брифинга председатель парламента Андриан Канду написал в социальной сети, что глава государства пожелал, чтобы двое молдавских граждан вернулись домой только во время избирательной кампании, цинично используя их. Андриан Канду отметил, что молдавские заложники должны были вернуться домой еще четыре месяца назад, когда молдавские власти завершили переговоры об освобождении, но в последний момент все было заблокировано.

Впоследствии Генеральная прокуратура объявила, что рассмотрит последние заявления, изложенные в публичном пространстве о причастности некоторых сил к затягиванию процесса освобождения молдавских пилотов, находящихся в заложниках в Афганистане.