Любовь, любовь: Что ждет все знаки зодиака на День Святого Валентина 2019 года

Овен (21.03-20.04)

В этот день вам стоит отойти от любимых вами громких выяснений отношений и провести день спокойно, в любви и понимании с любимым человеком.

Если вы считаете себя свободным человеком — оглянитесь вокруг. Возможно ваша любовь ходит с вами рядом. Будьте менее строги в этот день и позвольте сделать шаг к вам навстречу.

Телец (21.04-20.05)

Хозяин этого года не любит постоянных любовных передряг так, как любите их вы. Сделайте праздник себе и своей второй половинке, проведя этот день в полном взаимопонимании. Вспомните о романтике, о лучших моментах вашей совместной жизни.

Если вы еще свободны, так как не можете решиться на шаг к своему любимому, то просто подумайте, может стоит просто принять его шаг к вам и дать ему заветный ответ.

Близнецы (21.05-21.06)

В этот день любовь будет окружать вас также, как и весь год. Примите приглашение от любимого человека или помогите ему устроить незабываемый вечер, полный любви и романтики. Не бойтесь проявлять свои чувства. Сегодня — самый подходящий для этого день.

Если вокруг вас есть человек, который пытается добиться вашего расположения уже долгое время — дайте ему шанс сегодня. Возможно, уже завтра вы будете чувствовать, что это ваш человек.

Но не стоит бросаться в объятия первого встречного: мимолетная интрижка ни к чему не приведет.

Рак (22.06-22.07)

В этот день ваша вторая половинка забудет обо всех ваших передрягах и будет настроена провести день без ссор и упреков. Поддержите ее в этом. Вместе подготовьте праздничный ужин. Найдите сексуальный и красивый наряд, сделайте макияж, включите музыку и просто наслаждайтесь своим любимым человеком.

Если в этот день вам не с кем разделить романтический настрой — не торопитесь искать первого встречного. Проведите день в одиночку, вспомните о прошлых ваших отношениях. Возможно, будучи в романтическом настроении вы обнаружите то, чего в этих отношениях не замечали раньше.

Лев (23.07-23.08)

В этот день прекратите быть хозяином отношений. Дайте шанс вашей второй половинке побыть во главе вашего тандема. Сделайте праздник таким, как ваш возлюбленный того хочет. Дайте ему немного покомандовать вами и ни в коем случае не упрекайте его сегодня.

Если вы до сих пор свободны, то вряд ли этот день изменит что-либо в вашем положении.

Дева (24.08-23.09)

Хозяин этого может принести вам много недоразумений в отношениях в этот день. Не допустите, чтобы этот день был одним из тех дней непонимания, что были в вашей жизни. Уступайте друг другу сегодня. Если ваши отношения серьезны, то задумайтесь о пополнении. Это лишь скрепит ваши отношения.

Одиноким девушкам звезды пророчат возможность встретить сегодня свою половинку. Поэтому будьте бдительны и не упустите его из виду.

Весы (24.09-23.10)

В этот день звезды обещают вам исполнения ваших любовных желаний. Не мешайте сегодня мечтам сбываться. Спланируйте праздник заранее так, как вам бы хотелось его провести. И верьте, что все получится. Будьте готова к тому, что сегодня какие-то ваши тайны могут перестать ими быть. Если так, то не отчаивайтесь. Это лишь начало чего-то нового.

Скорпион (24.10-22.11)

Собака принесет в 2019 году много семейного тепла вашему знаку. Ваши любовные отношения могут быть мирными, спокойными. Но помните, что отказ от компромиссов может привести к недоброжелательным последствиям в отношениях. В этот день звезды советуют вам наладить ваши отношения с близким человеком, если они были напряженными, а следующий день начать с чистого листа.

Свободным Скорпионам звезды обещают бурю эмоций и море страсти в этот день.

Стрелец (23.11-21.12)

Хоть хозяин года и советует вам не пускать на самотек свои проблемы, которых у вас в личной жизни было немало, но, тем не менее, сегодняшний день — это не лучший день для разрешения споров. Сегодня проведите его со своей второй половинкой, забыв обо всех проблемах, но, проснувшись утром, предложите мирное урегулирование спора.

Для свободных Стрельцов сегодняшний день — возможность окунуться в чувства с головой.

Козерог (22.12-20.01)

Несмотря на то, что в этом году вас мало интересуют отношения с любимым, в этот день стоит напомнить своей половине о своих чувствах. Иначе вы можете заставить любимого человека расстраиваться и сомневаться в ваших чувствах из-за своего черствого поведения.

Свободным козерогам можно провести день с человек из своего окружения. Но даже если вечер удастся — это далеко не означает, что ваши отношения зайдут далеко.

Водолей (21.01-20.02)

Если в вашей жизни было много хлопот, которые забирают все ваше свободное время, то сегодня забудьте обо всех проблемах и заботах. Уделите сегодня внимание лишь своей половинке, которая уже, возможно, ревнует вас к вам же. Сегодня будьте только для любимого человека, иначе обратное поведение может стать отправной точкой к концу отношений.

Свободные Водолеи сегодня могут провести день с давним близким знакомым или просто пофлиртовать с едва знакомым человеком.

Рыбы (21.02-20.03)

Сегодня на вашем горизонте может объявиться прежняя любовь с заманчивым предложением. Прежде чем бросаться в омут старой влюбленности, подумайте, стоит ли менять стабильные и крепкие, пусть даже уже не столь романтичные отношения, на прежние хрупкие отношения.

Свободным Рыбам рекомендуется лишь ждать своей второй половинки и не грустить по этому поводу.