Евросоюз вот "нерушимый", а в Молдове мало верят Западу

Пока власти Молдовы продолжают неустанно заявлять о курсе евроинтеграции республики, американский миллиардер Джордж Сорос предрек Евросоюзу судьбу СССР.

Ряд социологических опросов, проведенных в последнее время, наглядно демонстрирует всю сложность ситуации с геополитическими предпочтениями граждан республики.

Если провести несложную параллель с 2009 годом, можно заметить явный и острый рост евроскептицизма среди жителей Молдовы, что отражается на тех же социологических показателях. Если десять лет назад в светлое европейское будущее Молдовы верило порядка 70 процентов молдавского общества, сегодня эта цифра сократилась практически вдвое.

Заметно больше граждан, которые выступают за сближение Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза. Чем вызван этот евроскептицизм, корреспонденту Sputnik рассказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Молдавский евроскептицизм

"Граждане, которых мы неоднократно опрашивали, уже считают бранными такие слова, как "евроинтеграция", "демократизация", "реформы". Люди разочаровались в этих терминах, потому что прошло много лет с момента обретения независимости Молдовой, а жизнь людей как была трудной, так и остается. Простой человек так и не почувствовал изменений. Наоборот, жизнь большинства семей, большинства граждан республики, особенно в селах, стала намного хуже", — заявил Мокану.

По словам эксперта, отношение к евроинтеграции так поменялось, потому что люди разуверились в завтрашнем дне, а реформы так и не принесли положительного, а главное - ощутимого гражданами эффекта. В этой связи, по информации Мокану, большинство опрошенных граждан считает, что правоцентристским партиям, заявляющим о себе как о поборниках идеи евроинтеграции, надо отойти в сторону.

"Жители страны предлагают дать шанс пророссийским партиям, аргументируя это тем, что у них получится хоть как-то наладить дела в республике", — отметил собеседник.

По словам Мокану, главный аргумент большей части граждан страны объясняется тем, что возврат молдавской продукции на российский рынок даст положительный эффект для экономики страны, что отразится и на уровне жизни населения.

Когда язык миллиардов не помогает

Мнение молдавского эксперта ясно, но посмотрим, почему не все так гладко в самом "европейском королевстве"?

Американский миллиардер-финансист Джордж Сорос заявил в своей статье под названием "Европа, пожалуйста, проснись", что Евросоюз может развалиться, как это произошло с СССР, пишет РИА Новости.

Европа движется к забвению, и народу Европы нужно проснуться, пока не слишком поздно. Если они этого не сделают, ЕС пойдет по пути, по которому шел СССР в 1991 году. Ни наши лидеры, ни обычные граждане не понимают, что сейчас наступает решительный момент", - добавил он.

По словам Сороса, партия "Зеленых" в Германии является единственной последовательно проевропейской партией, а самой серьезной угрозой является Европейская народная партия (ЕНП), которую он обвинил в беспринципности. Сорос подчеркнул, что проевропейским партиям нужно поставить интересы Европы выше собственных, чтобы победить на выборах в мае.

"Нынешнее руководство (ЕС - ред.) напоминает политбюро, когда СССР развалился - продолжает издавать указы, как будто они еще актуальны", - отметил финансист.

Фонды Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".

А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно критиковал Сороса. По мнению Орбана, финансируемые бизнесменом общественные группы вмешивались в предвыборную кампанию в Венгрии и пропагандируют в стране поддержку миграции. В июне 2018 года венгерский парламент одобрил ряд законопроектов, известных как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения в отношении неправительственных организаций и криминализируют помощь нелегальным мигрантам.

Андрей Петрик