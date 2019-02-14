Сергей Мишин: Ни один международный наблюдатель не выявил возможной предвыборной агитации со стороны главы государства

„В ходе встреч президента Игоря Додона с гражданами участвовали и международные наблюдатели, но ни один из них не выявил каких-либо действий предвыборной агитации со стороны главы государства в пользу Партии социалистов”. Об этом заявил юрист Сергей Мишин, который является советником президента по межэтническим отношениям и входит в список социалистов на выборах 24 февраля, передает IPN.

Сергей Мишин задается вопросом, не является ли использование административных ресурсов то, что в караване ДПМ участвуют государственные секретари министерств, представители местных органов власти, одетые в одежду с логотипом ДПМ?

Юрист говорит, что многие сторонники Партии социалистов готовы выйти на улицу в связи с предупреждением Центральной избирательной комиссии, адресованной Аппарату президента.

Политолог Павел Мидриган считает, что в Республике Молдова будут досрочные выборы, учитывая тот факт, что в нынешней избирательной кампании политики не оставляют места для диалога и переговоров в будущем парламенте. В случае проведения досрочных выборов, Республика Молдова останется еще более отстающей во многих главах.

В пятницу, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия предупредила Аппарат президента о „недопустимости участия в избирательной кампании”. И Партия социалистов была предупреждена решением ЦИК об использовании административных ресурсов Аппарата президента в избирательной кампании. Решения были приняты после того, как Либеральная партия и Партия „Шор” обратились к комиссии с тем, что глава государства продвигает имидж и поддерживает ПСРМ.