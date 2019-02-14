Нас бросили американцы: Полная версия интервью спасенных молдавских летчиков

Cпасенные из 3,5-летнего плена в Афганистане молдавские летчики Лионел Буруянэ и Михаил Криханэ дали свое первое интервью. Мужчины рассказали о том, что пережили настоящий ад.

Наши соотечественники признают, что работали по контракту с американскими властями, однако последние отказались от их спасения.

«Мы работали в Республике Афганистан, шли по маршруту Мазари-Маймана. На 25-м км до нашей точки приземления нас сбили ракетой. Вертолёт был окружён огнём, мы вынуждено сели и в том поле нас ждали и окружили, нас схватили«, – рассказывает Буруянэ.

По словам мужчины, 3,5 года их держали в комнате без окон и отопления, где-то высоко в горах.

«Нас привозили со связанными руками и глазами, чтобы не видели и не могли догадаться, где мы конкретно находимся. Потом, когда вгоняли в комнату, с нас снимали повязку. Там комната, четыре стены, без окон, только одна дверь и отверстие, чтоб воздух проходил. Только на небо смотрели через это отверстие«, – вспоминает Крихана.

Мужчины не устают благодарить своих спасителей – президента Молдовы Игоря Додона и руководство России. В то же время они удивлены тем, что говорят об их освобождении на Родине.

«Сейчас обливают грязью, будто нас похитили и держат в подвале. Какой подвал? Здесь больница, а не подвал. Сейчас мы свободны, благодарим всех тех, кто был задействован в нашем спасении: президента РМ Игоря Додона, власти России, господина Чайку. Без этих людей нас бы здесь сейчас не было. Потому что даже американская сторона столько лет не могла нам помочь, талибы сказали, что американцы прекратили переговоры. Они отреклись от нас, бросили нас погибать», – говорят бывшие пленные.

Больше всего мужчины хотят быстрее восстановиться и увидеть своих родных.

«Когда я улетал, дочери было 3 месяца, а сейчас ей 3,5 года. Всё упустил – первые шаги, первые слова. Я думаю, что с Божьей помощью и с помощью добродушных людей, они приедут сюда, я их увижу и мы будем вместе«, – говорит Лионел Буруянэ.

«Были очень тяжелые отёки смешанного генеза, связанные с сердечной, венозной недостаточностью, тяжелыми трофическими нарушениями, с тем, что недополучали нужных питательных веществ. Потихонечку справляемся, перевязываем, бинтуем, терапию получаем. У другого пациента – тяжелый болевой синдром в позвоночнике, но стараемся, не спеша, справляться. Пациенты большую часть дня получают капельницы, согласно поставленным диагнозам, а оставшееся время проводим восстановительные мероприятия, чтобы они как можно скорее могли вернуться к родным. Все будет в порядке, просто на это нужно время. Состояние было совсем сложным – Михаил сам дойти до больницы не мог», – рассказала главврач больницы, где молдаване проходит реабилитацию, Шаповаленко Татьяна.