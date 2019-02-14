В Молдове построят таможенный терминал «по стандартам ЕС»

Таможенная служба Молдовы построит новый терминал «Центр», оборудованный по стандартам ЕС.

Соответствующее решение приняло правительство. Сама таможенная служба уже нашла компанию-партнера для строительства терминала.

Согласно условиям договора инвестор построит сам терминал и бесплатно передаст право пользования Таможенной службе. Взамен он получит эксклюзивное право на обслуживание терминала и его клиентов.

Земля под новый терминал будет экспроприирована у прежних собственников и выведена из сельскохозяйственного оборота. Потери земель должен компенсировать инвестор. Деньги будут перечислены в бюджет местных органов власти