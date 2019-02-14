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Экономика
В Молдове построят таможенный терминал «по стандартам ЕС»
14.02.2019

Таможенная служба Молдовы построит новый терминал «Центр», оборудованный по стандартам ЕС.

Соответствующее решение приняло правительство. Сама таможенная служба уже нашла компанию-партнера для строительства терминала.

Согласно условиям договора инвестор построит сам терминал и бесплатно передаст право пользования Таможенной службе. Взамен он получит эксклюзивное право на обслуживание терминала и его клиентов.

Земля под новый терминал будет экспроприирована у прежних собственников и выведена из сельскохозяйственного оборота. Потери земель должен компенсировать инвестор. Деньги будут перечислены в бюджет местных органов власти


 
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