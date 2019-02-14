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Здоровье
Из аптек Молдовы срочно изымают опасное французское лекарство от кашля
14.02.2019

В торговых сетях Молдовы изымают из продажи французский препарат «Eurespal», который оказался опасным для здоровья.

Как сообщает Национальное агентство по лекарствам и медицинским изделиям РМ, таблетки и сироп «Eurespal» (фенспирида гидрохлорид) были отозваны производителем.

Eurespal применялся для лечения кашля, возникающего при заболеваниях дыхательных путей, для которых доступны альтернативные методы лечения.

Новые доклинические исследования безопасности показали, что лекарство в ряде случаев способно спровоцировать эффект, который может привести к фатальным нарушениям сердечного ритма и внезапной смерти больных.

Таблетки и сироп с этим названием с 12 февраля 2019 года в срочном порядке были сняты с рынка Молдовы.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям рекомендует врачам и фармацевтам прекратить прописывать или рекомендовать Eurespal, а также сообщать о возможных побочных эффектах при применении этого лекарства.


 
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